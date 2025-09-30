El impacto de otro Pedro prodigioso, un argentino que pisa fuerte en La Masia

El Sub-12 del Barça ha arrancado el campeonato con dos goleadas. Los chicos nacidos en el 2014 estrenan esta temporada categoría. Han pasado de competir en categoría alevín a jugar en la Preferente Sub-13. El paso del fútbol-7 al fútbol-11 ya es complejo pero, además del cambio de formato, estos preadolescentes compiten contra niños un año mayores.

La generación del 2014 pisa fuerte

El Equipo de Pol Combellé cuanta con jugadores magníficos en todas las líneas però hay uno que ejerce de líder en el campo y fuera de él. Se trata de Pedro Juárez conocido por todos como Pedrito. Es probablemente el jugador más bajito pero su talento y personalidad son gigantes.

Pedrito Juárez es una gran promesa de la cantera del barça / Instagram

Pedro Juárez nació en Salta(Argentina) hace 12 años pero vive desde pequeño en Catalunya y juega en el Barça desde que era prebenjamín. Esta es su quinta temporada en la cantera blaugrana. Estas últimas temporadas era el futbolista más conocido de un fútbol-7 del Barça que normalmente pasa más de puntillas.

Cinco temporadas en la cantera del Barça

Un gol suyo en su primera temporada en el club se hizo viral. Sacó de centro el Prebenjamín y Pedrito sorteó a todos los rivales firmando un tanto 'messianico'. Su origen argentino ha provocado que en su país ya le hayan dedicado artículos y reportajes.

Incluso el entrenador y famoso tertuliano Jorge D'Alessandro avisó a la AFA para que el chico juegue con la albiceleste antes de que se decida por jugar con la selección española. Pedrito vive ajeno a estas historias y está centrado en su equipo.

Pedrito Járez fue protagonista en la prensa argentina / Diario Olé

Dos goleadas impresionantes

El Sub-12 blaugrana (antiguo Alevín A) ha arrancado como un cohete. En el debut en el campo del Mollet el resultado (1-7) ya fue una declaración de intenciones y en el estreno como locales el Europa también encajó una derrota contundente (6-1). El sub-12 blaugrana ya lidera su categoría con autoridad.

Pedrito Juárez es uno de los jugadores clave del sub-12 / FCB

Pol Combellé está encantado con todos sus jugadores pero en el centro del campo el trío Pedrito Juárez-Marc Ribera-Hugo Galdeano causa estragos.

Hugo es uno de los fichajes estrella del curso en La Masia. El hijo de Apoño (exjugador del Málaga y Zaragoza) es puro vértigo y fantasía. Marc Ribera es muy fino y clarividente mientras que Pedrito también es capaz de desequilibrar y romper líneas pero a su vez sabe mandar y liderar en el centro del campo.

Hugo Galdeano es un gran talento del Sub-12 / FCB

El de Salta aporta energía, lucha y una calidad técnica extraordinaria.

El once ideal de la jornada

Pedrito Juárez es el MVP de nuestro once ideal de la semana que hemos compuesto así: Álex Guardado, Raúl Expósito, Derek Puig, Luca Pérez, Jaume Casanovas; Guillem Balcells, Pedro Villar, Pedrito Juárez; Iu Martínez, Paumi Mateos y Adam Qaroual. Así los hemos visto en SPORT este fin de semana.

Álex Guardado: El portero del Sub-14 se lució con un paradón espectacular que fue clave para que el equipo de Adrià Monrás no encajar goles contra el Vic Riuprimer. Los infantiles blaugranas vencieron (3-0) con dos goles de Adam Qaroual y uno de Fode Diallo.

Raúl Expósito: El capitán del Juvenil B vivió una jornada especial tras marcar uno de los cuatro goles de su equipo al espanyol. La goleada en el miniderbi se abrió con un remate de cabeza imparable del lateral sabadellense.

Raúl Expósito marcó de cabeza un gol contra el Espanyol / Valentí Enrich

Derek Puig: Adrià Monràs está situando a Derek de central y en este inicio de curso esta es una de las claves del buen juego del Sub-14. Derek imprimi carácter y una salida de balón limpia. Cuando vuelva a jugar en el centro del campo Derek también rendirá bien ya que se adapta a las dos posiciones de maravilla.

Luca Pérez: El Sub-16 del Barça cuenta con defensas de gran proyección y uno de ellos es Luca Pérez. Central alto y poderoso pero a su vez técnico y con calidad para iniciar el juego. Los de David Sánchez ganaron con comodidad (4-0) al Cerdanyola gracias a un buen juego ofensivo pero en la zaga Luca y compañía estuvieron impecables.

Jaume Casanovas: El lateral izquierdo del Sub-13 fue uno de los jugadores destacados del triunfo de su equipo (0- 7) en el campo del Atlètic Sant Just. Los de Jordi Pérez han arrancado el campeonato pletóricos y Jaume es uno de los puntales aportando calidad y precisión por su banda.

Jaume Casanovas está brillando en Villarreal / La liga

Guillem Balcells: Los tres primeros goles del Sub-13 en el campo del sant Just los marcó el mediocentro blaugrana. Guillem Balcells marcó dos goles de falta y sorprendió con un remate lejano extraordinario. Guillem es un centrocampista organizador que también aporta dinamismo y llegada al área.

Pedro Villar: El mediocentro del Juvenil A fue uno de los futbolistas destacados en el campo del Rácing Zaragoza (1-3). además de marcar un gol precioso el gallego aportó equilibrio y calidad a la medular del conjunto de Pol Planas.

Villar celebra un gol con Pol Bernabéu / FCB

Pedrito Juárez: El centrocampista de orígen argentino del Sub-12 ha arrancado la temporada en plena forma. Su liderazgo es clave para Pol Combellé.

Iu Martínez: El extremo de suria marcó el gol más estético del triunfo contundente del Juvenil B (4-0) contra el espanyol. iu volvió a exhibir velocidad, intensidad, ingenio y capacidad para definir.

Iu Martínez marcó un golazo contra el Espanyol / Valentí Enrich

Paumi Mateos: El poderoso delantero centro de orígen venozolano marcó uno de los cuatro goles del Sub-16 contra el Cerdanyola. Paumi demostró su clase controlando un balón en carrera con la zurda y definiendo a la perfección con la derecha. Pau Miguel Mateos es uno de los 9 de mayor proyección de La Masia.

Adam Qaroual: El extremo alemán de origen marroquí marcó dos de los tres goles del Sub-14 contra el Vic Riuprimer. el segundo tanto llegó con un remate espectacular. al margen de la eficacia goleadora Adam volvió a exhibir un poderoso arsenal de regates y una gran mejora en la toma de decisiones.