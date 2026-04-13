Ignasi Bassas renueva: Apuesta de club por un interior 100% Barça

El Barça se está moviendo con celeridad para atar a los mejores jugadores de la generación del 2010. Los futbolistas que forman parte del antiguo Cadete A y actual Sub-16 están realizando una gran campaña. Después de ganar el MIC imponiéndose en la final a la Roma ayer lograron vencer al Espanyol (1-2) y dar un paso de gigante para proclamarse campeones de liga.

La ambición de ganar títulos en la cantera no hay que perderla nunca pero el gran triunfo es que los jugadores mejoren y la renovación de Ignasi Bassas es un ejemplo de todo ello. Bassas es un interior creativo que siempre ha vivido a la sombra de otros compañeros por su escasa altura pero su evolución está siendo fantástica.

Ignasi Bassas está feliz por seguir en el club de su vida / FCB

Ignasi Bassas es un interior de gran técnica y notable visión de juego que también puede ejercer de mediocentro a un gran nivel. El Barça ha anunciado hoy su continuidad en el club en su etapa juvenil y ha mostrado imágenes de su firma junto con el director del fútbol base José Ramon Alexanko.

Los conceptos del juego de posición propios del estilo Barça los tiene más que interiorizados

Ignasi Bassas suma su novena temporada en el fútbol formativo del Barça aunque anteriormente combinaba el Atlètic Sant Just con la Barça Escola. En febrero cumplió 16 años y este curso ha explotado como una pieza clave de su equipo. Ignasi ha marcado cuatro goles y ha repartido numerosas asistencias. De los 23 partidos disputados, 19 han sido saliendo como titular.

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Ignasi Bassas es un interior muy creativo / Dani Barbeito

La temporada pasada Ignasi Bassas jugó 24 partidos oficiales, 12 como titular, y marcó cuatro goles. En su generación convive con otros grandes centrocampistas como Samu Borniquel o Hugo Garcés pero Ignasi es un jugador muy apreciado por su gran capacidad para esconder el balón y jugarlo con criterio.