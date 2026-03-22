En directo
FC BARCELONA
Ibiza Islas Pitiusas - Barça Atlètic, en directo: Segunda RFEF hoy, en vivo
Sigue en directo el partido entre Ibiza Islas Pitiusas y Barça Atlètic de la jornada 28 de segunda RFEF
Sergi Bescós I Lázaro
¡Ya tenemos el 11 del Barça!
¡Este es el 11 de Jualiano Belletti!
Reto a domicilio para volver a la senda de la victoria
Los de Juiano Belletti visitan Ibiza con la intención de volver a recuperar buenas sensaciones tras la derrota en casa frente al Girona B en la pasada jornada. Los culés, que han viajado este mediodía a Ibiza, son quintos con 42 puntos, justo 3 por detrás del Reus FC Reddis situado en cuarta posición.
Por su parte, el CD Ibiza recibe al Barça en una dinámica negativa. Con 3 derrotas y 2 empates en sus últimos 5 partidos, los locales son duodécimos en la tabla con 32 puntos, a 1 de la zona de play-offs.
¡Muuuuy buenos días desde el Municipal Sant Rafael!
¡Hola Holaa Holaaaaa! Bienvenid@s al directo del partido entre CD Ibiza-Islas Pitiusas y FC Barcelona Atlètic correspondiente a la jornada número 28 del Grupo 3 de Segunda Federación.
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