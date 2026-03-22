Ibiza Islas Pitiusas - Barça Atlètic, en directo: Segunda RFEF hoy, en vivo

Reto a domicilio para volver a la senda de la victoria

Los de Juiano Belletti visitan Ibiza con la intención de volver a recuperar buenas sensaciones tras la derrota en casa frente al Girona B en la pasada jornada. Los culés, que han viajado este mediodía a Ibiza, son quintos con 42 puntos, justo 3 por detrás del Reus FC Reddis situado en cuarta posición.

Por su parte, el CD Ibiza recibe al Barça en una dinámica negativa. Con 3 derrotas y 2 empates en sus últimos 5 partidos, los locales son duodécimos en la tabla con 32 puntos, a 1 de la zona de play-offs.