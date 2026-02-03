Hugo Garcés, gran proyecto de interior de La Masia, a un paso de renovar con el Barça

El Sub-16 del Barça se proclamó campeón del prestigioso torneo de fútbol base AlKass Internacional Cup en Qatar. En el conjunto de David Sánchez brillaron laterales como Guiu Xuclà, centrocampistas como Ignasi Bassas o Unai Balmon y delanteros como Artem Rybak o Ruslan Mba pero el MVP fue nuevamente Hugo Garcés.

El interior aragonés ganó su quinto MVP de los últimos meses. Ser proclamado mejor jugador de un torneo cuando no eres delantero es muy meritorio y Hugo ya lo logró en el East Mallorca Cup, Al-Wahda Football Cup, Torneo Valores Vida y en la Kevin De Bruyne Cup. Son torneos muy diferentes en los que esta perla de la cantera blaugrana ha deslumbrado con su fútbol.

Hugo Garcés es un coleccionista de MVPS / Sport

¿Quién es Hugo Garcés y que futuro le espera? Este chico nacido en La Puebla de Alfindán juega en el fútbol base blaugrana des del verano del 2021. Garcés empezó en el Montecarlo y después de despuntar en el Zaragoza fue captado por el Barça para formar parte del alevín A blaugrana.

Hugo es un centrocampista de una técnica exquisita que además suma a su gran clase una capacidad goleadora notable y un espíritu competitivo bestial.

Hugo reside en Sant Joan Despí desde que dejó su tierra para apostar por el Barça. En La Masia Centre de Formació Oriol Tort ha convivido con otros aragoneses como Gorka Buil o Samu Borniquel.

En la residencia de promesas blaugranas Hugo está creciendo a nivel futbolístico y humano y su progresión ha convencido a los técnicos que ven en él a un perfil de interior total.

Hugo Garcés es un futbolista completísimo / Dani Barbeito

En sus inicios se asemejaba más a un perfil Thiago Alcántara por su virtuosismo pero su evolución le ha hecho mutar a parecerse a un perfil Gavi. De estatura parecida, diestro y con una facilidad similar para ganar duelos y llegar al área como el andaluz, Hugo Garcés es un '10' moderno que apunta muy alto.

El Barça desea que el futbolista firme en breve su primer contrato profesional y Hugo Garcés está 100% comprometido con el club en el que se ha formado desde alevín. La sintonía entre ambas partes es total y solo falta que se acaben de pulir detalles típicos de estas negociaciones que todavía no se han producido de manera formal.

Hugo Garcés cumplió el 10 de enero los 16 años por lo que su firma para sellar su primer contrato profesional ya se puede efectuar de manera legal.

En el Alkass International Cup Hugo Garcés marcó cuatro goles y cuando fue entrevistado por los organizadores del torneo le comentaron que su juego les recordaba a Messi. El aragonés se quedó sorprendido ya que aunque su faceta goleadora y pasadora son notables, Hugo es un centrocampista puro y nunca ha jugado de atacante.

Hugo Garcés celebró así un gol con el Sub-16 / FCB

El aragonés domina todos los registros de un interior en el modelo Barça, sabe como perfilarse, es muy preciso con los pases y tiene un don para acelerar en los últimos metros para acertar con asistencias y remates que a menudo acaban en gol.

La competencia para llegar al primer equipo del barça siendo centrocampista es muy alta pero si algo distingue a Hugo Garcés es una confianza en su juego total. Viéndolo competir, este chico lo tiene todo para seguir evolucionando ya que a sus cualidades futbolísticas hay que sumar un carácter muy positivo y ganador.

El Barça apuesta por Hugo Garcés y Hugo Garcés apuesta por el barça. La sintonía entre ambos es perfecta y en breve este destino común se plasmará a nivel contractual. La Masia nunca descansa.