Hugo Galdeano, un zurdito de armas tomar que 'revoluciona' La Masia

Es uno de los grandes fichajes de la temporada en la cantera del Barça. Hugo Galdeano jugaba en el modesto club Puerto Malagueño y el Barça llevaba meses tras sus pasos. La temporada pasada ya participó en algunos torneos con el Sub-11 y entrenó con el equipo que dirigía Jordi Pérez y superó todas las pruebas hasta convertirse en un nuevo residente de La Masia.

Hugo Galdeano es el hijo del mítico Apoño / Instagram

Hugo Galdeano es hijo de Apoño, un ex jugador profesional que militó en clubs como el Málaga o el Real Zaragoza. Si Apoño era un centrocampista aguerrido y llegador su hijo es un virtuoso de balón que sobresale pese a una estatura realmente inferior a la de sus compañeros.

Uno había oído hablar mucho y bien de Hugo Galdeano y se plantó en las gradas del campo 9 de la Ciutat Esportiva este sábado con ganas de disfrutar de su talento. Solo fueron necesarios dos minutitos y un par de controles para darnos cuenta de que estamos ante un jugador muy especial.

Hugo Galdeano dará mucho que hablar / Instagram

Es muy pequeñito pero todo lo que tiene de bajito lo tiene de jugón. A José, un aficionado mítico que ya seguía la cantera del Barça cuando jugaba en los campos de Fabra y Coats, le cambiaba la cara al hablar de Hugo: "Este niño es de armas tomar, es muy bueno".

Estas sensaciones eran compartidas por el resto de aficionados que seguían con interés las evoluciones del equipo que dirige con maestría Pol Combellé.

Hugo Galdeano es un zurdo con una técnica increíble que te cautiva a la primera por su creatividad. Sin balón es un incordio para los rivales y muestra un carácter competitivo enorme que le ayudará a crecer y evolucionar en todos los aspectos.

Hugo Galdeano celebra un gol con Destiny y Biel Ramos / Dani Barbeito

El partido de este sábado entre el Sub-12 del Barça (antiguo Alevín A) y el sub-12 (antiguo Infantil B) de la Unificació Llefià era un duelo muy desequilibrado. El Barça goleaba en talento pero los de Badalona eran muy superiores en lo físico.

Hugo Galdeano, con el dorsal 8 a la espalda, maravillaba en cada control, toque de balón y regate. Su presencia era tan arrebatadora que por un momento uno se olvidaba del partido. Los visitantes lograron llegar al descanso con un interesante empate (1-1) y lo hicieron al equilibrar la diana inicial de Shinta.

El equipo de Pol Combellé había anotado el primer gol del encuentro gracias a una genialidad de Hugo Galdeano. Regate de fantasía con una filigrana que acaba en gol del extremo Shinta Nishiyama.

Hugo Galdeano es un gran talento del Sub-12 / FCB

En la segunda mitad el Barça remata el trabajo y acaba ganando 4-1 con los goles de Shinta, Biel Ramos, Pedrito Juárez y Joel Cabanas.

Hugo había sido sustituido al descanso pero volvió al campo para completar los últimos minutos jugando de falso 9. La sensación es que con el andaluz lo vamos a pasar muy bien. El andaluz pinta a genio del balón. Un zurdito de gran clase que dará mucho que hablar.

Si tienen la oportunidad de verlo jugar no la desaprovechen, Hugo Galdeano es puro arte.

El 1x1 del once ideal de esta semana en La Masia

PAU ESPÍ: El Juvenil B ganó (0-1) en el campo de la Damm con un buen gol de Roberto Tomás. Pau debutó como titular y exhibió un gran nivel. Los locales no atacaron en exceso pero en dos llegas de peligro se toparon con un excelente guardameta. Los de Cesc Bosch se sitúan líderes de la Liga Nacional Juvenil.

MILOSZ ZUK: El hermano de Michal Zuk fue decisivo para salvar un punto contra la Damm. El sub-16 blaugrana perdía ante los cerveceros y un gol a última hora de Milosz Zuk evitó la derrota del equipo de David Sánchez.

Milosz Zuk juega de lateral en el Infantil A / Javier Ferrándiz

ARNAU CASAS: El central del Sub-12 del Barça recuerda mucho a Cubarsí. Arnau es un defensa que siempre está bien situado y es un corrector fantástico pero a su vez es el primer creador de juego desde atrás. Contra la Unificació Llefià se entendió de maravilla con el otro central David Quintela.

BABA KOUROUMA: El central zurdo del Juvenil A fue uno de los destacados del equipo de Pol Planas en el triunfo blaugrana (3-1) contra el Huesca. Baba Kourouma estuvo espléndido iniciando el juego y buscando pases profundos ante la defensa avanzada de los oscenses. En defensa se mostró muy seguro y autoritario.

Baba Kourouma, tras renovar con el Barça / SPORT.es

LUCAS BERNAL: El Sub-15 del Barça tuvo que remontar el gol inicial de Marc Marrahi en el campo de la DAmm. Los tres goles del equipo de Álex Fernández los marcaron tres zurdos. Dragos Bívol marcó el primero y Mamadou el tercero pero el más decisivo fue el que anotó Lucas Bernal. El lateral izquierdo anotó el 1-2 que conseguía darle la vuelta a un marcador que se había complicado.

PEDRITO JUÁREZ: El sub-12 del Barça tuvo que luchar a fondo para superar a la Unificació Llefià que llegó al descanso con el partido empatado. Biel Ramos encarriló el triunfo blaugrana pero el que remató la faena fue Pedrito Juárez con un gol espectacular. El 3-1 fue una pequeña obra de arte del centrocampista argentino con un disparo muy lejano que se coló en la escuadra del conjunto de Badalona.

Pedrito Juárez destacó contra el Europa / Valentí Enrich

AGUS MARCET: El interior del Sub-14 blaugrana marcó dos goles y repartió una asistencia en el triunfo del equipo de Adrià monràs (0-4) en Lleida. El Atlètic Segre resistió en la primera mitad pero en la reanudación sucumbió ante el empuje visitante. agus empezó como interior izquierdo pero acabó jugando de falso 9. La energía y calidad de este interior total es muy contagiosa para sus compañeros.

DAVID MORENO: En el campo del Atlètic Lleida, David Moreno sumó sus primeros minutos de la temporada. El de Benifaió marcó un gol y se inventó una asistencia en su debut en el curso presente. Una vez dejadas atrás sus molestias causadas por el crecimiento David Moreno aspira a convertirse en uno de los futbolistas más espectaculares y decisivos de la cantera blaugrana.

David Moreno asegura desequilibrio y gol / Dani Barbeito

EBRIMA TUNKARA:El gambiano se ha convertido en el máximo goleador del Juvenil a tras volver a ver puerta contra el Huesca. Pol Planas lo volvió a ubicar de interior y Ebrima mejoró su rendimiento respecto al partido del campo del Brujas. Ebrima rompió la línea avanzada de los visitantes anotando un segundo gol del Barça muy bonito.

ADRIÁN GUERRERO: El malagueño marcó dos goles y firmó su mejor partido de la temporada contra el Huesca. ante una defensa muy atrevida y avanzada, Adri Guerrero supo desplegar su magia para desequilibrar y mostrarse más contundente que nunca. El juvenil A superó al Huesca (3-1) con una versión excelente del futbolista andaluz, un fenómeno en lo técnico que está mejorando en la eficacia de su fútbol.

Adri Guerrero marcó dos goles contra el Huesca / FCB

MOUNIROU KANDE: El Sub-13 barcelonista goleó al Sabadell (6-0) en un partido plácido para los de Jordi Pérez. Si julen Gallardo fue clave en el centro del campo para generar juego, el 'panzer' blaugrana arriba fue Mounirou Kande. El poderoso delantero fichado esta temporada del CE Manresa marcó cuatro goles y volvió loca a la defensa arlequinada.