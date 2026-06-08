Hugo Galdeano, símbolo y bandera del estilo Barça y La Masia

En el Mundial Sub-12 disputado en Brunete sorprendió y muchos se apuntaron su nombre. Un pequeñín con una zurda mágica y una electricidad bárbara. Es Hugo Galdeano, hijo del ex-futbolista profesional Apoño. En el torneo nacional alevín de Villarreal, Huguito confirmó las excelentes sensaciones mostradas en Brunete y volvió a ser la gran atracción de La Liga FC Futures.

Hugo Galdeano simboliza la diferencia entre La Masia y la mayoría de academias. El Barça busca y apuesta por el talento sin importarle el físico y priorizando la calidad. En el resto de clubs se buscan buenos jugadores pero cuando las limitaciones físicas dificultan competir y ganar los jugadores de talento pequeños no entran en el perfil que buscan clubs como el Real Madrid, atlético y muchos otros.

En La liga FC Futures Hugo Galdeano era de largo el jugador más pequeño del torneo. La mayoría de equipos presentaban alineaciones con jugadores altos y potentes y en este retrato-robot no entraría Hugo Galdeano.

Hugo Galdeano es pequeño de estatura pero enorme en talento / La Liga FC Futures

El miedo a perder hace incompatible una apuesta desacomplejada por el talento técnico y allí es donde el barça es diferente.

Un jugador como Hugo Galdeano sería un problema para otras canteras y es una bendición para el Barça. El club blaugrana busca jugadores habilidosos y que sepan leer el juego mucho más allá de su poderío atlético.

En estas edades hay además un componente evolutivo que provoca que haya jugadores más precoces que compiten gracias a un físico más desarrollado y otros que todavía no han hecho el cambio y son niños-niños.

Es el caso de Hugo Galdeano, un jugador enorme en lo técnico, descomunal en su visión del juego y gigante en su pasión para competir y luchar por cada balón dividido.

Hugo Galdeano es una de las sensaciones del Sub-12 / La Liga FC Futures

Será pequeño de estatura pero su grandeza futbolística es bestial. Hugo es uno de esos zurdos que acarician el balón y es capaz de realizar diabluras con el esférico. Un jugón que tiene el partido en la cabeza y que pone su virtuosismo al servicio de sus compañeros.

El Barça tuvo a Xavi, Iniesta y Messi como bandera de los pequeños y su apuesta no se quedó allí. Gavi o Fermín nunca destacaban por su altura y crecieron y se desarrollaron como pocos en La Masia.

Hugo Galdeano es andaluz como ellos y en esta Liga FC Futures ha vuelto a demostrar que es posible mezclar arte y espíritu competitivo, habilidad y carácter.

Hugo Galdeano ofreció destellos de su gran clase ante el Valerncia / La Liga FC Futures

El malagueño es el residente más joven de edad y pequeño de estatura de La Masia Centre de Formació Oriol Tort.

La apuesta por jugadores así es estratégica para el Barça. El estilo de jueego en el que cree el club blaugrana se basa en utener el balón y para ello son necesarios jugadores de gran calidad. Hugo Galdeano es el símbolo de la cantera en el 2026. El ADN Barça sigue más vivo que nunca.

El 1x1 del Sub-12 del Barça en La Liga FC Futures

TEO RODRÍGUEZ: Portero que tuvo poco trabajo pero bien resuelto gracias a una agilidad extrema para llegar a balones imposibles.

MAURO ARTIGOT: Sobrio, seguro y valiente. Tuvo poco trabajo pero lo solventó bien. Contagia seguridad a la defensa.

ALESSANDRO MEGÍA : Ale ateral derecho rápido y agresivo. Defendió bien y atacó con criterio. Marcó un buen gol.

Ale es un lateral muy completo / La Liga FC Futures

ARNAU CASAS: Central elegante, sobrio y con buen toque de balón. Cumplió con creces en defensa y sacando el balón.

BIEL CHAVES: El defensa zurdo fue uno de los mejores jugadores del Barça y uno de los laterales izquierdos del torneo. Su pierna izquierda es una delicia.

Biel Chaves es un jugador total / La Liga FC Futures

MARCO MOLLICA: Lateral diestro que rinde de maravilla en ambas bandas. Uno de los mejores laterales del torneo. su velocidad es impresionante.

MARC RIBERA: El mejor '6' del torneo. Un centrocampista técnico, inteligente y con una visión de juego única. Un organizador extraordinario.

Destiny y Ribera celebran un gol / La Liga FC Futures

HUGO GALDEANO: El centrocampista zurdo del Barça encandiló con su clase a todos los espectadores que presenciaron La Liga FC Futures.

PEDRITO JUÁREZ:El capitán del sub-12 siempre ofrece pasión, orgullo y calidad. Mediocentro muy completo que domina todos los registros.

Pedrito Juárez pone criterio y pausa al juego / La Liga FC Futures

JOEL CABANES: Arrancó el campeonato con una fuerza inusitada. Sus dos goles al Rayo le posicionaron como uno de los mejores jugadores.

Joel Cabanes es un zurdo de gran clase / La Liga FC Futures

DESTINY EJIOFOR: Firmó un 'hat-trick' contra el Oviedo con acciones de crack. En los otros partidos le faltó suerte para convertir en gol las ocasiones que dispuso.

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Destiny y Hugo Galdeano son dos diablos en ataque / La Liga FC Futures

UNAI RODRÍGUEZ: Jugador muy rápido e intenso que alternó las demarcaciones de delantero centro y lateral.