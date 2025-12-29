Hugo Fernández: puro 'ADN Real Madrid' con aroma a Luka Modric

En torneos como LaLiga FC Futures hay talento a raudales. Lógico. Ahora bien, a estas edades, se detecta rápido al jugón. Al chico que marca diferencias sobre el césped y tiene esa habilidad de decidir partidos. Y, Hugo Fernández, nacido en 2013, es uno de ellos.

Con el ‘10’ a la espalda, es la estrella indiscutible del Real Madrid Sub13 en Gran Canaria. Dejó el listón altísimo en Orlando, siendo escogido MVP del torneo pese a caer en cuartos.

Su deslumbrante zurda se ganó a todos los presentes. Y va camino de repetir galardón en la isla, pues es el pichichi blanco con tres dianas, valiendo la última de ellas un billete hacia las ‘semis’.

Natural de Getafe, es uno de esos chicos nacidos por y para jugar al fútbol. Lo tiene todo: creatividad, personalidad, carisma y determinación. Es, asimismo, el capitán del equipo que dirige Juan Carlos Duque.

Un aire a Luka

Las comparaciones son odiosas, pero es inevitable acordarse de Luka Modric al verle lucir esa melena rubia al viento. Y sí, tiene clase y magia y porta el ‘10’ como el croata, pero goza de esa llegada e instinto goleador propios de un mediapunta o segundo punta.

Hugo Fernández, la perla de La Fábrica / LaLiga

Sea como fuere, Hugo, que ya rescató a su Real Madrid ante el Benfica y anotó el segundo tanto blanco al Athletic, es el mayor tesoro que ostenta La Fábrica. Fichado a la edad de prebenjamín procedente del Ciudad de Getafe, es puro ‘ADN’ Real Madrid: su gol al Real Betis fue en el último minuto de partido.

Fue el más listo de la clase. Tiró de fe y, al ver que el guardameta bético dejó su despeje muerto en el aire, castigó sin piedad alguna. Próxima parada: derbi madrileño.