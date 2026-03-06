Huesca, el escenario sorprendente para el debut de Hamza Abdelkarim

El partido entre el Huesca y el Barça correspondiente a la jornada 23 de la División de Honor Juvenil adquiere una dimensión inesperada. Este encuentro que tenía que servir para consolidar o ampliar la ventaja del Juvenil A blaugrana respecto al Espanyol tiene todos los números para ser el escenario de un debut muy esperado.

El encuentro, transmitido en directo por Aragón Deporte, a las 16:30h del domingo podría tener a a Hamza Abdelkarim como protagonista de lujo. El prometedor delantero centro egipcio ya tiene todos los trámites burocráticos resueltos y su estreno de blaugrana es inminente. Después de una estancia en su país, Hamza ha vuelto con los deberes hechos y con ganas de empezar a demostrar su enorme calidad.

Hamza Abdelkarim es una gran promesa internacional / FCB

El club confía en la progresión y potencial de este internacional en categorías inferiores con Egipto. La gestión de un chico tan joven merece una hoja de ruta progresiva en la que se tenga en cuenta que hay un período de adaptación social y futbolística. Entrar en la dinámica de un Barça Atlètic que tiene como objetivo ascender de categoría no es lo más conveniente y es por ello que sus inicios serán con el Juvenil A.

Pol Planas es un maestro único, su manera de mejorar a los jugadores y transmitirles el estilo Barça es un gran activo que se quiere aprovechar. En un contexto menos estresante que competir en la Segunda Federación Hamza podrá crecer de manera más natural. Aunque en sus primeras semanas se entrenó con Belletti, ahora que ya puede empezar a competir la idea es que se vaya fogueando poco a poco con el Juvenil A.

Su capacidad para asimilar los conceptos y el rendimiento que pueda ofrecer en el césped marcarán su futuro a medio plazo. Hamza no era un fichaje de rendimiento inmediato como Joaquín Delgado. La idea del club es que vaya creciendo de manera progresiva y que su rendimiento sea el que le coloque en su sitio.

Hamza es un proyecto de 9 interesante / FCB

Las cualidades técnicas de Hamza son muy interesantes pero forzar su adaptación no es lo ideal. La temporada pasada sucedió con Oduro y Aziz que tuvieron poco espacio para desarrollarse en el filial mientras que Ibrahim Diarra tuvo tiempo para integrarse y explotar con el Juvenil A.. A las órdenes de Pol Planas ya debutó Onstein pero unas molestias dejaron su estreno en 15 minutos sin continuidad.

Contra el Mallorca, el extremo inglés Ajay Tavares, de 16 años, también jugó unos minutos interesantes con el Juvenil A. Hamza Abdelkarim, de 18 años, también puede debutar este domingo en el campo del Huesca. Los aficionados que acudan al campo Base Aragonesa de Fútbol pueden ser testigos de un debut de un futbolista de gran futuro.

Onstein y Hamza son dos de las apuestas de futuro del Barça / FCB

El Juvenil A blaugrana jugará en el campo de un equipo que busca mantener la categoría mientras que los blaugranas quieren dar un paso más para revalidar el título liguero. El Espanyol juega en el campo del Mallorca una hora después de que el Barça inicie su partido en el campo del Huesca. El Barça quiere mantener o ampliar los cuatro puntos de ventaja para dar un golpe al campeonato. ¿Ayudará Hamza Abdelkarim a lograrlo?