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FÚTBOL

Horarios y resultados de LaLiga FC Futures sub-12: fechas del torneo y dónde ver los partidos hoy en directo y por TV

Consulta el horario, los resultados y dónde ver LaLiga FC Futures sub-12 en TV y online

LaLiga FC Futures se disputa del 5 al 7 de junio

LaLiga FC Futures se disputa del 5 al 7 de junio / LaLiga Futures

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Ya rueda el balón en la XXXIII edición del Torneo Nacional Pamesa LaLiga FC Futures. Del 5 al 7 de junio, el torneo de fútbol formativo reunirá en Vila-real a las canteras de los 20 equipos que han formado parte de la presente temporada de LaLiga EA Sports con el objetivo de levantar el trofeo.

El torneo sub-12 contará con una primera fase que dividirá a los 20 participantes en cuatro grupos. FC Barcelona, Real Madrid, Real Betis y Atlético de Madrid, los más firmes candidatos a conquistar el título, parten desde grupos diferentes y sus caminos no se cruzarán hasta una hipotética fase final

El primer día de competición en LaLiga FC Futures se destinará exclusivamente a la fase de grupos, ronda que superarán cuatro de los cinco integrantes de cada grupo. El sábado llegará el turno de los octavos y los cuartos de final, mientras que el domingo está reservado para las semifinales y la gran final.

Los grupos de LaLiga FC Futures

Grupo A

  • Real Madrid
  • Athletic Club
  • Getafe CF
  • Real Sociedad
  • Levante UD

Grupo B

  • Real Betis
  • RCD Espanyol
  • Celta
  • Girona FC
  • RCD Mallorca

Grupo C

  • FC Barcelona
  • Valencia CF
  • Rayo Vallecano
  • Deportivo Alavés
  • Real Oviedo

Grupo D

  • Atlético de Madrid
  • Villarreal CF
  • Sevilla FC
  • CA Osasuna
  • Elche CF

Horarios y resultados de LaLiga FC Futures

Viernes 5 de junio

Jornada 1

  • Elche - Villarreal (Grupo D): 10:00 horas (CEST)
  • Sevilla - Osasuna (Grupo D): 10:00 horas (CEST)
  • Real Betis - Celta (Grupo B): 10:30 horas (CEST)
  • Espanyol - Mallorca (Grupo B): 10:30 horas (CEST)
  • Levante - Real Sociedad (Grupo A): 10:30 horas (CEST)
  • FC Barcelona - Rayo Vallecano (Grupo C): 11:00 horas (CEST)
  • Deportivo Alavés - Real Oviedo (Grupo C): 11:00 horas (CEST)
  • Athletic Club - Getafe (Grupo A): 11:30 horas (CEST)

Jornada 2

  • Atlético de Madrid - Elche (Grupo D): 11:00 horas (CEST)
  • Real Madrid - Levante (Grupo A): 11:30 horas (CEST)
  • Rayo Vallecano - Real Oviedo (Grupo C): 12:00 horas (CEST)
  • Sevilla - Atlético de Madrid (Grupo D): 12:00 horas (CEST)
  • Real Betis - Mallorca (Grupo B): 12:00 horas (CEST)
  • Real Sociedad - Getafe (Grupo A): 12:30 horas (CEST)
  • Celta - Girona (Grupo C): 12:30 horas (CEST)
  • FC Barcelona - Valencia (Grupo D): 12:30 horas (CEST)
  • Athletic Club - Real Madrid (Grupo A): 13:00 horas (CEST)
  • Deportivo Alavés - Rayo Vallecano (Grupo C): 13:00 horas (CEST)
  • Sevilla - Villarreal (Grupo D): 13:00 horas (CEST)

Jornada 3

  • Mallorca - Girona (Grupo B): 17:00 horas (CEST)
  • Valencia - Oviedo (Grupo D): 17:00 horas (CEST)
  • Osasuna - Villarreal (Grupo D): 17:30 horas (CEST)
  • Espanyol - Celta (Grupo B): 17:30 horas (CEST)
  • FC Barcelona - Real Oviedo (Grupo C): 18:00 horas (CEST)
  • Valencia - Deportivo Alavés (Grupo C): 18:00 horas (CEST)
  • Real Madrid - Getafe (Grupo A): 18:30 horas (CEST)
  • Athletic Club - Real Sociedad (Grupo A): 18:30 horas (CEST)
  • Atlético de Madrid - Osasuna (Grupo D): 19:00 horas (CEST)

Jornada 4

  • Espanyol - Real Betis (Grupo B): 19:00 horas (CEST)
  • Mallorca - Celta (Grupo B): 19:00 horas (CEST)
  • Levante - Getafe (Grupo A): 19:30 horas (CEST)
  • FC Barcelona - Deportivo Alavés (Grupo C): 19:30 horas (CEST)
  • Sevilla - Elche (Grupo D): 19:30 horas (CEST)
  • Real Madrid - Real Sociedad (Grupo A): 20:00 horas (CEST)
  • Real Betis - Girona (Grupo B): 20:00 horas (CEST)
  • Valencia - Rayo Vallecano (Grupo C): 20:00 horas (CEST)
  • Athletic Club - Levante (Grupo A): 20:30 horas (CEST)
  • Atlético de Madrid - Villarreal (Grupo D): 20:30 horas (CEST)
  • Osasuna - Elche (Grupo D): 20:30 horas (CEST)

Sábado 6 de junio

Octavos de final

  • Por confirmar - Por confirmar: 10:00 horas (CEST)
  • Por confirmar - Por confirmar: 10:30 horas (CEST)
  • Por confirmar - Por confirmar: 11:00 horas (CEST)
  • Por confirmar - Por confirmar: 11:30 horas (CEST)
  • Por confirmar - Por confirmar: 12:00 horas (CEST)
  • Por confirmar - Por confirmar: 12:30 horas (CEST)
  • Por confirmar - Por confirmar: 13:00 horas (CEST)
  • Por confirmar - Por confirmar: 13:30 horas (CEST)

Cuartos de final

  • Por confirmar - Por confirmar: 18:00 horas (CEST)
  • Por confirmar - Por confirmar: 18:30 horas (CEST)
  • Por confirmar - Por confirmar: 19:00 horas (CEST)
  • Por confirmar - Por confirmar: 19:30 horas (CEST)

Domingo 7 de junio

Semifinales

  • Por confirmar - Por confirmar: 10:00 horas (CEST)
  • Por confirmar - Por confirmar: 10:45 horas (CEST)

Final

  • Por confirmar - Por confirmar: 13:00 horas (CEST)

¿Dónde ver LaLiga FC Futures por TV y en directo?

Para los aficionados que quieran seguir el torneo sub-12 en directo, la retransmisión en España será amplia. LaLiga FC Futures Mundial Sub12 podrá verse a través de DAZN, GOL, Teledeporte, LALIGA TV BAR, LALIGA HYPERMOTION TV, LALIGA+ y LALIGA Inside.

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Además, a nivel internacional también estará disponible mediante el canal internacional de LALIGA, la OTT oficial LALIGA+ y las cuentas oficiales de LALIGA en YouTube, Facebook, X, Twitch y TikTok. En China, la competición también se emitirá en Bilibili y Weibo.

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