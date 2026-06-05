FÚTBOL
Horarios y resultados de LaLiga FC Futures sub-12: fechas del torneo y dónde ver los partidos hoy en directo y por TV
Consulta el horario, los resultados y dónde ver LaLiga FC Futures sub-12 en TV y online
Ya rueda el balón en la XXXIII edición del Torneo Nacional Pamesa LaLiga FC Futures. Del 5 al 7 de junio, el torneo de fútbol formativo reunirá en Vila-real a las canteras de los 20 equipos que han formado parte de la presente temporada de LaLiga EA Sports con el objetivo de levantar el trofeo.
El torneo sub-12 contará con una primera fase que dividirá a los 20 participantes en cuatro grupos. FC Barcelona, Real Madrid, Real Betis y Atlético de Madrid, los más firmes candidatos a conquistar el título, parten desde grupos diferentes y sus caminos no se cruzarán hasta una hipotética fase final
El primer día de competición en LaLiga FC Futures se destinará exclusivamente a la fase de grupos, ronda que superarán cuatro de los cinco integrantes de cada grupo. El sábado llegará el turno de los octavos y los cuartos de final, mientras que el domingo está reservado para las semifinales y la gran final.
Los grupos de LaLiga FC Futures
Grupo A
- Real Madrid
- Athletic Club
- Getafe CF
- Real Sociedad
- Levante UD
Grupo B
- Real Betis
- RCD Espanyol
- Celta
- Girona FC
- RCD Mallorca
Grupo C
- FC Barcelona
- Valencia CF
- Rayo Vallecano
- Deportivo Alavés
- Real Oviedo
Grupo D
- Atlético de Madrid
- Villarreal CF
- Sevilla FC
- CA Osasuna
- Elche CF
Horarios y resultados de LaLiga FC Futures
Viernes 5 de junio
Jornada 1
- Elche - Villarreal (Grupo D): 10:00 horas (CEST)
- Sevilla - Osasuna (Grupo D): 10:00 horas (CEST)
- Real Betis - Celta (Grupo B): 10:30 horas (CEST)
- Espanyol - Mallorca (Grupo B): 10:30 horas (CEST)
- Levante - Real Sociedad (Grupo A): 10:30 horas (CEST)
- FC Barcelona - Rayo Vallecano (Grupo C): 11:00 horas (CEST)
- Deportivo Alavés - Real Oviedo (Grupo C): 11:00 horas (CEST)
- Athletic Club - Getafe (Grupo A): 11:30 horas (CEST)
Jornada 2
- Atlético de Madrid - Elche (Grupo D): 11:00 horas (CEST)
- Real Madrid - Levante (Grupo A): 11:30 horas (CEST)
- Rayo Vallecano - Real Oviedo (Grupo C): 12:00 horas (CEST)
- Sevilla - Atlético de Madrid (Grupo D): 12:00 horas (CEST)
- Real Betis - Mallorca (Grupo B): 12:00 horas (CEST)
- Real Sociedad - Getafe (Grupo A): 12:30 horas (CEST)
- Celta - Girona (Grupo C): 12:30 horas (CEST)
- FC Barcelona - Valencia (Grupo D): 12:30 horas (CEST)
- Athletic Club - Real Madrid (Grupo A): 13:00 horas (CEST)
- Deportivo Alavés - Rayo Vallecano (Grupo C): 13:00 horas (CEST)
- Sevilla - Villarreal (Grupo D): 13:00 horas (CEST)
Jornada 3
- Mallorca - Girona (Grupo B): 17:00 horas (CEST)
- Valencia - Oviedo (Grupo D): 17:00 horas (CEST)
- Osasuna - Villarreal (Grupo D): 17:30 horas (CEST)
- Espanyol - Celta (Grupo B): 17:30 horas (CEST)
- FC Barcelona - Real Oviedo (Grupo C): 18:00 horas (CEST)
- Valencia - Deportivo Alavés (Grupo C): 18:00 horas (CEST)
- Real Madrid - Getafe (Grupo A): 18:30 horas (CEST)
- Athletic Club - Real Sociedad (Grupo A): 18:30 horas (CEST)
- Atlético de Madrid - Osasuna (Grupo D): 19:00 horas (CEST)
Jornada 4
- Espanyol - Real Betis (Grupo B): 19:00 horas (CEST)
- Mallorca - Celta (Grupo B): 19:00 horas (CEST)
- Levante - Getafe (Grupo A): 19:30 horas (CEST)
- FC Barcelona - Deportivo Alavés (Grupo C): 19:30 horas (CEST)
- Sevilla - Elche (Grupo D): 19:30 horas (CEST)
- Real Madrid - Real Sociedad (Grupo A): 20:00 horas (CEST)
- Real Betis - Girona (Grupo B): 20:00 horas (CEST)
- Valencia - Rayo Vallecano (Grupo C): 20:00 horas (CEST)
- Athletic Club - Levante (Grupo A): 20:30 horas (CEST)
- Atlético de Madrid - Villarreal (Grupo D): 20:30 horas (CEST)
- Osasuna - Elche (Grupo D): 20:30 horas (CEST)
Sábado 6 de junio
Octavos de final
- Por confirmar - Por confirmar: 10:00 horas (CEST)
- Por confirmar - Por confirmar: 10:30 horas (CEST)
- Por confirmar - Por confirmar: 11:00 horas (CEST)
- Por confirmar - Por confirmar: 11:30 horas (CEST)
- Por confirmar - Por confirmar: 12:00 horas (CEST)
- Por confirmar - Por confirmar: 12:30 horas (CEST)
- Por confirmar - Por confirmar: 13:00 horas (CEST)
- Por confirmar - Por confirmar: 13:30 horas (CEST)
Cuartos de final
- Por confirmar - Por confirmar: 18:00 horas (CEST)
- Por confirmar - Por confirmar: 18:30 horas (CEST)
- Por confirmar - Por confirmar: 19:00 horas (CEST)
- Por confirmar - Por confirmar: 19:30 horas (CEST)
Domingo 7 de junio
Semifinales
- Por confirmar - Por confirmar: 10:00 horas (CEST)
- Por confirmar - Por confirmar: 10:45 horas (CEST)
Final
- Por confirmar - Por confirmar: 13:00 horas (CEST)
¿Dónde ver LaLiga FC Futures por TV y en directo?
Para los aficionados que quieran seguir el torneo sub-12 en directo, la retransmisión en España será amplia. LaLiga FC Futures Mundial Sub12 podrá verse a través de DAZN, GOL, Teledeporte, LALIGA TV BAR, LALIGA HYPERMOTION TV, LALIGA+ y LALIGA Inside.
Además, a nivel internacional también estará disponible mediante el canal internacional de LALIGA, la OTT oficial LALIGA+ y las cuentas oficiales de LALIGA en YouTube, Facebook, X, Twitch y TikTok. En China, la competición también se emitirá en Bilibili y Weibo.
- El United, abierto a ceder por Rashford ante la postura del Barça
- En directo: Enrique Riquelme anuncia un bombazo en El Hormiguero
- Bernardo Silva cambia de planes
- Decisión final para Vlahovic
- Juanma Rodríguez deja boquiabiertos a los tertulianos de 'El Chiringuito' tras hablar sobre la situación actual del Barça: 'Es lo que hay que hacer
- Cucurella: "Tenía dudas con ir al Barça"
- El Barça acelera la operación salida
- Siro López desvela qué jugador haría ganar las elecciones del Real Madrid: 'Solo hay uno