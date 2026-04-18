Horario y dónde ver por TV el UE Olot - Barça Atlètic de la Segunda RFEF

El Barça Atlètic se ha vuelto a subir a la ola buena, consciente el equipo de Juliano Belletti de que el play-off no se puede escapar. Pese a las dos victorias consecutivas frente a Porreres (1-5) y Espanyol B (3-1), el filial azulgrana aún está fuera de los puestos que permiten luchar por el ascenso, cuando solo quedan tres jornadas de Liga por disputar. Los azulgranas visitan a la UE Olot con la obligación de seguir ganando y la esperanza de que el Reus Reddis, con un punto más, pinche a la misma hora en Sant Andreu. El Olot-Barça Atlètic tendrá acciones solidarias en beneficio de Cáritas-Garrotxa.

Que el primer equipo del FC Barcelona no juegue este fin de semana ha propiciado que Belletti pueda contar con los tres futbolistas en dinámica del primer equipo. Xavi Espart, Álvaro Cortés y Tommy Marqués son 'refuerzos' de lujo en busca de prolongar la buena racha ante una Unió Esportiva Olot que ha sumado 4 de los últimos 6 puntos en juego y que en su feudo del Estadi Municipal solo ha perdido un partido de 15. Los de Roger Vidal, que tienen la baja por sanción de Pedro del Campo, necesitan también el triunfo, pues solo están 2 puntos por encima de la promoción para evitar el descenso.

Belletti: "Nos espera un partido duro"

Juliano Belletti, que envió a través de las redes sociales del filial un mensaje de ánimo para Natxo González, técnico de la UE Sant Andreu que se recupera de un infarto, aseguró sobre el enfrentamiento ante la UE Olot que "los últimos partidos son todos decisivos. Nos medimos a un rival muy fuerte defensivamente, también al contragolpe y en las transiciones. Nos espera un partido duro".

El entrenador brasileño elogió a sus futbolistas. "Siempre me sorprende de esta plantilla cómo reaccionan, tanto cuando perdemos y las ganas que tienen de mejorar, como cuando ganamos y quieren seguir evolucionando", destacó. Belletti se congratuló también por poder contar "con más jugadores ahora. Puedo trabajar mejor los aspectos tácticos, ya que ellos están más tiempo con nosotros. Tuvimos una época muy dura de lesiones, de tener mucha gente fuera, pero el trabajo de los doctores, fisios, recuperadores ha sido fenomenal y se ha generado dentro del equipo una buena competitividad para pelear por la titularidad", concluyó.

Horario y dónde ver el Olot -Barça Atlètic

El partido de la Jornada 32 del Grupo 3 de la Segunda RFEF entre la Unió Esportiva Olot y el Barça Atlètic se disputa el domingo, 19 de abril a las 18.00 horas en el Estadi Municipal de la capital de La Garrotxa.

El encuentro, que será arbitrado por Javier Villaescusa, del Comité Valenciano, será televisado por el canal de youtube+ del FC Barcelona y por Olot Televisió.