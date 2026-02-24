Horario y dónde ver por TV, online y en directo el Castellón B - Barça Atlètic de la Segunda RFEF

El reencuentro entre Óscar López y Juliano Belletti centra la atención del atractivo duelo de filiales entre el Castellón B y el Barça Atlètic aplazado hace una semana y media por el vendaval. Los azulgranas tienen la oportunidad de escalar un puesto en la clasificación del Grupo 3 de la Segunda RFEF, superar al Reus Reddis y auparse a la cuarta posición. Pero enfrente se encontrarán a un rival que se ha relanzado con el técnico de Cerdanyola, que ha ganado tres de los últimos cuatro partidos y que viene de golear por 1-4 al Terrassa a domicilio.

Óscar López repasa algunos nombres propios del Barça / SPORT.es

Óscar López se mide a su querido Barça, donde jugó desde los 8 años a los 22. "Fui el primero en pasar por todas las categorías, desde el Alevín B al primer equipo", explica el de Cerdanyola a SPORT. Regresó para pasar por los banquillos de los dos juveniles del club durante seis años. Y en la última etapa, coincidió con Juliano Belletti.

“Fue mi segundo en el Juvenil A por seis meses. Belletti tiene un futuro como entrenador muy bueno, es muy buen gestor, domina muy bien las situaciones de juego", añade Óscar.

Aziz vuelve con el grupo

El Barça Atlètic se encalló en el último partido ante el Alcoyano (1-1 en el Johan Cruyff) y necesita un impulso en el Gaetà Huguet, el escenario del partido, y con terreno de juego de césped artificial. Todavía con Joaquín Delgado como el único de los refuerzos de invierno, aunque Patricio Pacífico está cada vez más cerca de su primera citación. Jofre Torrents y Juwensley Onstein se han añadido a la extensa enfermería, de la que sale Aziz Issah, que ha comenzado a hacer entrenamiento parcial con el grupo en el proceso de su recuperación.

En la entrevista para SPORT, Òscar López asegura que "somos un equipo muy bien plantado en el terreno de juego, somos valientes, atrevidos y queremos dominar el juego. Por descontado que habrá momentos que sufriremos., los jugadores del Barça tienen mucha calidad, interpretan muy bien todas las facetas del juego y tendremos que estar con mil ojos, pero estoy convencido de que pondremos las cosas muy difíciles y lo tiraremos adelante. Le podemos toser a cualquiera”.

Horario y dónde ver el Castellón B - Barça Atlètic

El partido entre el Castellón B y el Barça Atlètic corresponde a la Jornada 23 del Grupo 3 de la Segunda RFEF y se aplazó el pasado 14 de febrero por los fuertes vientos en la Comunitat Valenciana.

Se disputará este miércoles 25 de febrero a las 17.30 horas en las instalaciones deportivas Gaetà Huguet y el partido será arbitrado por el colegiado del comité aragonés Íber Almárcegui.

El duelo de filiales lo emitirá el canal de Youtube Premium del FC Barcelona y en SPORT.es se podrá seguir en directo el minuto a minuto, así como la crónica y el resto de la información.