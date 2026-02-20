Horario y dónde ver por TV y online en directo el Barça Atlètic - Alcoyano de la Segunda RFEF

El Barça Atlètic inmerso en una intensa serie de partidos, dos por semana por alternar su participación liguera con la Copa Catalunya, recibe al Alcoyano con el objetivo de mantener su buena linea en el Estadi Johan Cruyff, donde no ha perdido ningún partido esta temporada (siete victorias y cuatro empates) para continuar aspirando al ascenso de categoría.

Juliano Belletti recupera a los internacionales de la sub-19 Jofre Torrents y Juan Hernández, y contará también con futbolistas en dinámica del primer equipo, como es el caso de Diego Kochen y de Brian Fariñas. Pero la gran noticia, sin duda, es la recuperación de Alexis Olmedo, una pieza clave en la defensa azulgrana que el pasado mes de noviembre sufrió una rotura parcial del menisco externo de la rodilla izquierda. El de Manresa entrará ya en la convocatoria aunque, como es lógico, irá sumando minutos de manera paulatina.

Pacífico, más cerca

El siguiente en estar disponible para Belletti será Patricio Pacífico. El defensa uruguayo llegó al Barça con unas molestias en el cuádriceps de las que ya está muy recuperado, y también ha ido dado pasos adelante en su adaptación al juego azulgrana. El central ya hace días que empezó a trabajar con el grupo, primero de forma parcial, y cada vez está más cerca de disfrutar de su primera convocatoria.

Para más adelante quedarían dos fichajes más. Juwensley Onstein, que jugó la semana pasada un cuarto de hora contra el Sant Cugat, todavía no está para reforzar al filial, mientras que Hamza Abdelkarim sigue pendiente de los permisos para jugar.

Los highlights de Patricio Pacífico, el nuevo fichaje del FC Barcelona / @ArsenKveFCB

Belletti: “La confianza ha vuelto”

Juliano Belletti advirtió de la dificultad de doblegar a un Alcoyano que en la primera vuelta derrotó por 3-2 a los azulgranas tras jugar el filial con una hora menos por roja Sama Nomoko.

El brasileño explicó que “la confianza ha vuelto” tras derrotar a un equipo de Segunda División, el Andorra, en la Copa Catalunya “en un partido que fue muy exigente, por lo que estos días hemos trabajado mucho en la gestión de las cargas”.

Belletti recordó que se enfrentan “al segundo mejor sistema defensivo del grupo”, pues los alicantinos solo han recibido 16 goles en 23 partidos. Y ante una zaga tan sólida, lo que tendrán que hacer los suyos es “controlar, dominar y buscar variables para sorprender con velocidad”. El de Cascavel destacó que “somos un equipo que genera mucho, lo buscamos”. Al filial le espera un partido complicado.

Horario y dónde ver por TV

El partido entre el Barça Atlètic y el Alcoyano del Grupo 3 de la Segunda RFEF se disputará el sábado 21 de febrero a las 18.45 horas en el Estadi Johan Cruyff.

El colegiado del encuentro será Alejandro Tomé, del Comité de Las Palmas.

El Barça Atlètic-Alcoyano será emitido en Catalunya por el canal Esport3 y también se ofrecerá para los abonados al Youtube Premium del FC Barcelona.

En SPORT.es ofreceremos el minuto a minuto y la crónica del partido.