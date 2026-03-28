Horario y dónde ver por TV en directo el Barça Atlètic - UE Sant Andreu de la Segunda RFEF

Entre lesionados y convocados con sus respectivas selecciones, el Barça Atlètic recibe al Sant Andreu, el líder intratable del Grupo 3 de la Segunda RFEF, con la aparatosa cifra de 15 bajas seguras. No llega además el filial en su mejor momento tras dos derrotas seguidas y tres jornadas sin vencer que le han llevado a salir de las plazas de play-off de ascenso. Todo lo contrario que los cuatribarrados, lanzados en el liderato tras siete victorias consecutivas y con ocho puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Poblense. En contraposición, el Barça Atlètic venció en el partido de la primera vuelta en el Narcís Sala por 0-1 y el Sant Andreu no vence en feudo azulgrana desde la temporada 2005/2006 (0-2). Aun así, el examen para los de Juliano Belletti es enorme.

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El técnico brasileño no puede contar con Diego Kochen, Guillermo, Xavi Espart, Álex Campos, Shane Kluivert y Leo Saca, que están con sus respectivas selecciones. Tampoco con el sancionado Tommy Marqués, ni con los lesionados Joan Anaya, Roger, Dani Rodríguez, Jofre Torrents, Landry Farré, Ibrahim Diarra, Gistau y Sama Nomoko. En total, 15 ausencias de peso que incluso hicieron peligrar la disputa del partido por falta de efectivos.

Llamamiento de Belletti

La buena noticia para Belletti es que, además de recuperar a tres futbolistas, podrá contar con su capitán Álvaro Cortés al no tener competición el primer equipo. El técnico brasileño, consciente de la importancia del derbi y el peligro de quedar descolgados en la lucha por el ascenso, hizo un llamamiento para que la afición azulgrana acuda al Johan Cruyff. "Vamos a necesitar esta ayuda, es un partido muy difícil y tenemos un equipo muy joven. Pero estamos con confianza y si viene más gente a apoyarnos desde las gradas, esta confianza genera aún más cosas positivas para buscar la victoria", señaló a los medios del club.

El alto precio de las entradas para los visitantes (21 euros) explica que solo se hayan vendido 80 entradas en el sector visitante, pese al gran número de seguidores que siempre arrastra la UE Sant Andreu. Los de Natxo González tienen la única ausencia de Pau Dabra, por sanción.

Horario y dónde ver

El derbi barcelonés entre el Barça Atlètic y la Unió Esportiva Sant Andreu se disputará el sábado 28 de marzo de 2026 a las 19.30 horas en el Estadi Johan Cruyff con el arbitraje de Asier Ugalde, del Comité Vasco.

El partido será televisado en abierto por Esport3 y también lo emitirá el canal de Youtube+ del FC Barcelona. En SPORT se podrá seguir el minuto a minuto y toda la información posterior a este apasionante derbi.