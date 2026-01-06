Horario y dónde ver el partido entre el Barça Atlètic y el Valencia Mestalla de la Segunda RFEF

¡No se despisten! El Barça Atlètic juega este miércoles (18:00 horas) su partido aplazado, correspondiente a la 15ª jornada del grupo 3 de la Segunda RFEF contra el València Mestalla. Una previa excelente antes de ver cómo el primer equipo debuta en la primera semifinal de la Supercopa contra el Athletic Club (20:00 horas) en Jeddah, Arabia Saudí.

El encuentro del filial tendría que haberse disputado el pasado domingo 14 de diciembre, pero fue cancelado debido a la alerta por fuertes lluvias activada en la Comunitat Valenciana. El motivo de la suspensión fue la imposibilidad de desplazamiento del filial valencianista, siguiendo la recomendación de Protección Civil de evitar viajes ante la situación meteorológica adversa. Ante este escenario, la Real Federación Española de Fútbol se vio a posponer el duelo y acabó quedando fijado para tres semanas y media después.

El equipo dirigido por Juliano Belletti arrancó el 2026 de la mejor manera posible: el domingo goleó al CD Ibiza-Pitiusas por 4-0, gracias a los tantos de Juan Hernández, Andrés Cuenca, Toni Fernández y Shane Kluivert. Todo ello, bajo la atenta mirada de Hansi Flick, quien se acercó al Estadi Johan Cruyff para presenciar en directo el encuentro, que también contó con la ayuda de Jofre Torrents, Tommy Marqués y Dro, habituales en el primer equipo. El lateral brilló durante los 90 minutos, el pivote saltó al césped en el segundo tiempo y el gallego jugó todo el primer tiempo. Fue la goleada más amplia de los blaugranas este curso, igualando la obtenida frente al Castellón B a finales de septiembre.

La clasificación, ardiendo

En estos momentos, el Barça Atlètic ocupa la cuarta posición en la clasificación con 28 puntos, pero un partido menos. En el caso de sumar la victoria contra el València Mestalla (15º con 18 puntos y en zona de descenso), los culers subirían hasta la segunda plaza. El líder, el Poblense, tiene 32 unidades en su casillero, pero también debe jugar esta jornada aplazada por el mismo motivo que el filial catalán. En su caso, lo hará una hora antes visitando el campo del Torrent, último en la tabla.

Recordemos que el técnico brasileño tendrá las bajas de Òscar Gistau, Víctor Barberà, Óscar Ureña, Sama Nomoko e Ibrahim Diarra por lesión; pero, por contra, recuperará para esta jornada al capitán Álvaro Cortés y a Roger Martínez, que causaron baja en el último partido por sanción.

El fútbol no se detiene para el filial catalán y el domingo volverá a rodar el balón. Tras disputar el mencionado encuentro aplazado, llegará el turno de la jornada perteneciente a este fin de semana. Será el turno para que los de Belletti jueguen a domicilio contra el Reus FC Reddis el domingo 11 a partir de las 17:00 horas. Un partido clave para las aspiraciones de los blaugranas en el ascenso a Primera RFEF, puesto que los del Camp de Tarragona son segundos con 30 puntos, a la espera de conocer el resultado del Barça Atlètic frente al València Mestalla.

Horario y dónde ver

El partido entre el Barça Atlètic y el Valencia Mestalla se disputa este miércoles 7 de enero en el Estadi Johan Cruyff a las 18.00 horas.

El choque entre filiales será arbitrado por Francisco José Fernández, del Comité Andaluz y será televisado por el canal de Youtube Premium del FC Barcelona.