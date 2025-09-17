Horario y dónde ver el Newcastle - FC Barcelona de la UEFA Youth League

El camino de la 'cuarta' arranca para el Juvenil A del Barça en Newcastle. Después de la brillante conquista del título la pasada campaña bajo el liderazgo en el banquillo de Juliano Belletti, el listón ha quedado muy alto, pero la ilusión del joven grupo, comandado ahora por Pol Planas, es enorme. Los azulgranas tienen una buena prueba de toque ante el sub-19 de los 'magpies' para empezar con buen pie una liguilla que, igual que el año pasado, es más corta que la de los 'grandes', de 6 partidos en lugar de 8. Es decir, el Barça se mide a los mismos 6 primeros rivales que el conjunto de Hansi Flick (Newcastle, PSG, Olympiacos, Club Brujas, Chelsea y Frankfurt) y no jugará ante los dos últimos, Sparta de Praga y Copenhague.

La victoria del Barça /

Como adelantó SPORT, Planas ha citado a 6 futbolistas en dinámica del filial. Eder Aller, Xavi Espart, Alexis Olmedo y Andrés Cuenca ya estuvieron el año pasado en la 'final four' de Nyon. Sama Nomoko y Òscar Gistau cuentan, de hecho, con dorsal del juvenil.

En la lista también destaca la presencia de futbolistas como el israelí Orian Goien, una de las grandes promesas de la generación de 2009 y que brilló en el estreno liguero, y Ebrima Tunkara, de solo 15 años y que ya está dando mucho que hablar.

La lista de 23 futbolistas está formada por los porteros Eder Aller y Max Bonfill; los defensas Guillem Víctor, Baba Kourouma, Pol Bernabeu, Xavi Espart, Lorenzo Oertli, Alexis Olmedo, Álex Campos y Andrés Cuenca; los centrocampistas Pedro Rodríguez, Dani Ávila, Pedro Villar, Orian Goien y Ebrima Tunkara; y los delanteros Sama Nomoko, Shane Kluivert, Oriol Pallàs, Adrián Guerrero y Òscar Gistau.

La goleada 4-0 al Zaragoza para arrancar la Liga en División de Honor Juvenil (de la que el Barça también es el actual campeón) deja patente que el sub-19 del Barça llega muy fuerte a la primera cita europea ante un Newcastle que practicará un fútbol más directo y habrá que prestar especial atención sobre todo a balón parado.

Horario y dónde ver

El encuentro entre el Newcastle y el Barcelona juvenil se disputará en las instalaciones de las 'urracas' en Whitley Park. El club albinegro ha establecido precios que van de las 5 libras para los adultos (unos 5,77 euros) a las 2 libras (2,31 euros) para los menores de 18 años.

El partido se jugará a las 16.00 horas en España, las 15.00h en Inglaterra, y servirá de aperitivo para el gran choque entre el Newcastle y el Barça en St. James' Park.

El colegiado del choque de la Youth League será el húngaro Mihály Káprály, asistido por Gergo Vigh-Tarsonyi y Dávid Rózsa. El cuarto árbitro será el inglés Michael Zachary Kennard-Kettle.

A falta de confirmación oficial, Movistar y UEFA TV serán los que televisen este partido, cuyos comentarios en directo y la crónica se podrán seguir por www.sport.es.