Horario y dónde ver el Barça Atlètic - Reus FC Reddis

Tras un buen arranque con 4 victorias en 5 partidos, el filial del FC Barcelona recibirá mañana en el Estadi Johan Cruyff a un rival que ha sumado la misma cantidad de puntos a estas alturas de temporada, el Reus FCR.

Por su parte, el Reus FCR viene con buenas sensaciones tras imponerse al Andratx por 2-1 pese a jugar con uno menos toda la segunda parte, en la que significó su tercera victoria consecutiva y le sirve para colocarse como tercer clasificado.

La importancia de seguir la racha

Tras el decepcionante descenso la temporada pasada solo dos años después de quedarse a las puertas del ascenso a la categoría de plata del fútbol español, el Barça Atlètic sabe que buena parte de sus posibilidades de ascenso de vuelta a la Primera Federación pasan por quedar como primer clasificado de su grupo, único puesto de ascenso directo, evitando así los playoffs que tan malos recuerdos traen al filial.

Para ello, la importancia de asentarse desde el principio en la punta de la clasificación es clave, y tras tres victorias consecutivas, vencer a un rival directo como el Reus parece un pequeño paso hacia el objetivo, ya que, junto al Atlético Baleares, es el único equipo que sigue el paso de los culés, con 12 puntos de 15 posibles tras 5 jornadas.

Belletti, con "los pies en el suelo"

Antes del enfrentamiento, el técnico del equipo culé ha realizado unas declaraciones para los medios del club. Juliano Belletti reconoce saber que "esta liga será larga", pese al actual liderato de su conjunto. Sí admite que la victoria conseguida en la última jornada ante el Olot sirve "para darnos confianza y seguir a lo nuestro", pero deja claro que eso no quita que deben seguir trabajando con humildad y "tener los pies en el suelo".

De cara al enfrentamiento de mañana, el brasileño destaca el trabajo realizado pese a la importante victoria en la anterior jornada y analiza al Reus: "Hemos trabajado muchísimo esta semana, como siempre lo hacemos, para mantener la dinámica. Será difícil ante un muy buen rival con un muy buen juego de fútbol, pero en nuestra casa buscaremos dominar, siempre siendo ofensivos", comenta.

"Hemos trabajado muchísimo esta semana, como siempre lo hacemos, para mantener la dinámica" Juliano Belletti — Entrenador del Barça Atlètic

Sobre la adaptación a la categoría, el exjugador del primer equipo admite que ya sabían que en Segunda Federación "iba a ser importante trabajar defensivamente y sin balón", haciendo hincapié en que "mantener la portería a 0 no es solo trabajo del portero y la defensa".

De su adaptación como entrenador del segundo equipo y aprender a convivir con las bajas por los convocados con sus selecciones comenta que "siempre es importante adaptarse al escenario", así como que tanto las bajas por convocados como por lesionados "forman parte del contexto de la temporada". Hace énfasis en que la importancia radica en que los jugadores disponibles estén "aptos y con confianza para el partido". Por último, sobre al ambiente en el estadio añade que "se nota que la afición ya va al Johan a apoyarnos y estar con el equipo. El buen ambiente en casa da confianza a los jugadores, seguramente pase también mañana".

Horario y dónde ver el Barça Atlètic - Reus FC Reddis

El encuentro comenzará a las 18:00 y podrá verse en directo únicamente por el canal de YouTube del FC Barcelona.