Horario, dónde ver y alineaciones probables del Ibiza-Islas Pitiusas-Barça Atlètic de la Segunda Federación

Víctor Barberá ha marcado seis goles en los siete partidos en los que ha participado esta temporada con el Barça Atlètic. El delantero centro de 21 años ya está recuperado de su lesión en el recto anterior de la pierna derecha. Su último partido de blaugrana fue en Lleida el 19 de octubre.

Han pasado cinco meses y el '9' barcelonista puede ser un jugador clave para este tramo final del curso.

Barberá tuvo ocasiones para marcar / FCB

Belletti cuenta con Joaquín Delgado como delantero centro titular pero disponer de otra opción de nivel para el frente de ataque puede ser muy positivo para el Barça Atlètic.

Además de Barberá, la gran novedad en la convocatoria del filial para jugar este domingo en Ibiza es la presencia de Tommy Marqués. El centrocampista baja del primer equipo para echar una mano al filia

Tommy Marqués es un puntal para Belletti / Valentí Enrich

l Además de los juveniles habituales como Pedro Villar, Nil Teixidor o Shane Kluivert, Belletti ha convocado al mediapunta de Palamós Nil Vicens. El zurdo del Juvenil A todavía no ha debutado con el Barça Atlètic aunque contra el Girona B ya estuvo en el banquillo del filial blaugrana.

Ebrima Tunkara, con la selección española Sub-17 y Alexis Olmedo, con molestias en los isquios de la pierna izquierda, no viajan con el Barça Atlètic para este vital compromiso.

El Ibiza-Islas Pitiusas marca la permanencia con 32 puntos, 10 menos que el filial blaugrana que ocupa la última plaza de play-off. Los blaugranas solo han ganado uno de sus últimos seis partidos ligueros mientras que los de Raúl Casañ acumulan cinco jornadas sin ganar y solo han logrado un triunfo en las últimas nueve jornadas.

Belletti sigue confiando en que el equipo aspire al ascenso / FCB

El Barça Atlètic no ha podido aprovechar el factor campo ya que en sus dos últimos partidos en el Johan Cruyff solo ha sumado un punto de seis. A domicilio de sus tres últimos encuentros el segundo equipo barcelonista ha logrado sumar siete puntos.

Belletti es consciente de las bajas y dificultades que está sufriendo su equipo pero no renuncia al ascenso: "El equipo está muy motivado y han trabajado muy bien durante toda la semana, queremos ganar a través de nuestro juego ante un rival que es fuerte en defensa y peligroso en las transiciones".

El brasileño ha concienciado a los suyos de la importancia de ganar este domingo: "Estamos felices de que suban jugadores al primer equipo pero a la vez tenemos el objetivo del ascenso de categoría. Estamos en un momernto en el que todos los equipos son difíciles porque se juegan algo en cada partido"

En el Ibiza la gran estrella es el veterano Marcos García. El extremo zurdo de 38 años jugó en el Villarreal y la Real Sociedad y es el máximo goleador de su equipo. Su zurda es de muchos quilates. Otro jugador experimentado del Ibiza es Manel Martínez, hijo del mítico defensa del barça de los 80 Manolo Martínez.

En el partido de ida el Barça Atlètic goleó a los ibicencos (4-0) con goles Cuenca, Juan, Shane y Toni.

Dónde ver el partido

El partido entre el Ibiza-Islas Pitiusas y el Bareça Atlètic se jugará a las 12 horas en el Campo Municipal Sant Rafael. El encuentro correspondiente a la jornada 28 de la Segunda Federación lo arbitrará el señor Jerónimo Montes García .

Pol Planas está dirigiendo con éxito al Juvenil A / FCB

Este duelo se podrá seguir en directo por el canal oficial de de Youtube del Barça.

Alineaciones probables

Ibiza-Islas Pitiusas: Pol, Castro, Bordual, Vidal, López, Marcos, Villar, Busi, James, Givert y Moreno

Barça Atlètic: Bernad, Guillem, Campos, Pacífico, Oduro; Tommy Marqués, Brian Fariñas, Guille; Juan Hernández, Delgado, Ureña