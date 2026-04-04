Horario, dónde ver y alineaciones probables del Porreres - Barça Atlètic de Segunda RFEF

El Barça Atlètic necesita recuperar la senda de la victoria después de tres derrotas consecutivas que han dejado al filial azulgrana a tres puntos de los puestos de play-off de ascenso a Primera RFEF. A falta de solo 5 jornadas para el final de la Liga regular, un tropiezo en Porreres sería fatal para los intereses del conjunto entrenado por Juliano Belletti. En cambio, un triunfo volvería a impulsar al equipo, favorecido por los resultados de este sábado, pues dos rivales directos, Terrassa y Girona B, se repartieron los puntos (0-0) y el Espanyol B cayó en la Dani Jarque (2-4) ante el Castellón B del ex blaugrana Óscar López. Y la próxima jornada, derbi de filiales...

Juliano Belletti recupera a Kochen, Álex Campos, Guillermo y Shane Kluivert tras los compromisos internacionales, mientras Xavi Espart y Tommy Marqués, que se perdió el duelo contra el Sant Andreu por lesión, siguen con el primer equipo. La gran novedad en la convocatoria es la entrada de Landry Farré tras recuperarse de una lesión de rodilla que le ha tenido más de cuatro meses de baja. Siguen lesionados Joan Anaya, Jofre Torrents, Roger Martínez, Ibrahim Diarra, Sama Nomoko y Dani Rodríguez.

Otros hándicaps que se encontrará el filial azulgrana son los de jugar en césped artificial y medirse a un rival, que ha ganado los dos últimos partidos, ante Olot (2-1) y Castellón B (1-3). Precisamente, el Porreres fue el primer equipo al que se enfrentó el Barça Atlètic en Segunda RFEF. Los azulgranas sudaron de lo lindo para derrotar a los baleares con los goles de Víctor Barberá y Toni Fernández en el tiempo añadido.

"Es verdad que no hemos tenido un buen mes de marzo, nos han costado bastante los partidos que hemos jugado. No por falta de intensidad ni de conceptos, sino por los resultados, entonces nos toca trabajar aún más para reaccionar y seguir buscando nuestro objetivo", admitió el entrenador azulgrana. Belletti quiso ver el lado bueno y añadió que "lo más positivo es cómo los jugadores lo están gestionando. Se ve mucha entrega, voluntad y determinación en la búsqueda de la mejoría y de salir de este momento para volver a ganar".

Belletti lamentó que aunque su equipo "genera ocasiones claras delante de la portería, en este mes de marzo el balón no entró. Pero no fue por falta de voluntad o de calidad, son momentos del fútbol que suelen pasar". Para el de Cascavel, la solución pasa por "insistir en lo mismo y nunca dejar de trabajar. El balón va a entrar y ganaremos los partidos", concluyó.

Horario y dónde ver el Porreres - Barça Atlètic

El partido de la Jornada 30 del Grupo 3 de la Segunda RFEF entre la UE Porreres y el Barça Atlètic se disputará este domingo 5 de abril a las 12.00 horas en el Municipal Ses Forques.

El encuentro será arbitrado por José Martínez Vilches, del Comité Valenciano, y no tendrá TV en directo.

Alineación probable del Barça Atlètic:

Kochen; Guillem Víctor, Patricio Pacífico, Cortés, Oduro; Brian Fariñas, Ebrima, Juan Hernández; Ureña, Shane Kluivert y Joaquín Delgado.