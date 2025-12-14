El más difícil todavía para el Barça Atlètic: al ataque sin delanteros

El Barça Atlètic recibe en el Johan Cruyff al Valencia Mestalla con la obligación de derrotar a un rival de la parte baja de la tabla y seguir sin perder de vista la cabeza, pero a la vez, con la dificultad de irse quedando cada vez con menos jugadores por las lesiones. Esta semana cayó Sama Nomoko, un durísimo golpe, pues el extremo estaba siendo uno de los futbolistas más destacados del equipo. De todas maneras, tampoco hubiera podido jugar ante los valencianistas tras ser expulsado en el último partido. Aun así, los contratiempos se acumulan, pero el equipo no busca excusas y sí tres puntos para olvidar el KO de la pasada jornada en Alcoy y el gol encajado en el minuto 93.

El gol de Shane Kluivert ante la selección española / Rfef

En estas circunstancias, emerge la figura del juvenil Shane Kluivert para tomar la responsabilidad de ser el '9' del Barça Atlètic. Este sábado, en la grada del Spotify Camp Nou, Shane presenció la victoria del Barça junto a su padre, Patrick, que a buen seguro le puede dar muy buenos consejos sobre marcar goles (celebró 122 en 257 partidos con el conjunto azulgrana). Otra opción para Juliano Belletti sería jugar con Toni Fernández de falso '9'.

Shane y Patrick Kluivert, prsenciando el Barça-Osasuna en el Spotify Camp Nou / X

La ausencia de Sama Nomoko se une a la de los otros delanteros Gistau, Víctor Barberá y Óscar Ureña. Además, también están de baja por lesión en el filial azulgrana Alexis Olmedo, Xavi Espart, Landry Farré, Ibrahim Diarra y Marcos Parriego. Nueve jugadores en el dique seco.

"Después de haber perdido el último partido, y de la manera en como lo perdimos, hemos intentado trabajar la autoconfianza de los jugadores para seguir en esta línea. Son cosas que pasan. Ahora, jugamos en casa y tenemos que jugar a lo nuestro para seguir con esta dinámica", remarcó Juliano Belletti a los medios del club.

Belletti: "Lo de las lesiones es raro"

El brasileño elogió al rival, a pesar de que está en zona de descenso a la Tercera RFEF. "Tienen muy buen equipo y están en buena dinámica, pero nosotros tenemos que reaccionar y jugar en casa nos da confianza. Los dos somos equipos jóvenes y de calidad. Será un buen partido de fútbol, seguramente la gente va a disfrutar", vaticinó el técnico del Barça Atlètic.

Además, se trata del último partido en el Estadi Johan Cruyff y Belletti es consciente de que el filial azulgrana "tiene que hacer todo lo posible para ganar los tres puntos. Aprovechar en casa nos está permitiendo estar arriba en la tabla y pelear para ser primeros".

Belletti, por último, reconoció que "lo que está pasando con las lesiones es bastante raro. En el staff se trabaja muchísimo para que los jugadores estén en buena condición y no es fácil reaccionar a esto".

Horario y dónde ver

El partido entre el Barça Atlètic y el Valencia Mestalla se disputa este domingo 14 de diciembre en el Estadi Johan Cruyff a las 18.00 horas.

El choque entre filiales será arbitrado por Francisco José Fernández, del Comité Andaluz y será televisado por el canal de Youtube Premium del FC Barcelona.