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¿A qué hora juega el Barcelona contra el Real Madrid en LaLiga FC Futures? Horario y dónde ver el clásico sub-12 por TV y en directo

Estos son todos los canales y plataformas disponibles para ver el clásico de LaLiga FC Futures entre Barça y Real Madrid online y en streaming desde España

El Barcelona se enfrenta al Real Madrid en los cuartos de final del Mundial de LaLiga FC Futures

El Barcelona se enfrenta al Real Madrid en los cuartos de final del Mundial de LaLiga FC Futures / LaLiga

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

FC Barcelona y Real Madrid se dan cita en Brunete (Madrid) hoy sábado 28 de marzo para medir sus fuerzas en los cuartos de final de LaLiga FC Futures Mundial sub-12 2026. El torneo, que este año celebra su 30ª edición, encara su recta final, y este mismo sábado se conocerá la identidad de los dos finalistas que se enfrentarán el domingo en busca del prestigioso trofeo.

Después de completar una fase de grupos impecable y afianzar la primera posición, el Barça se prepara para iniciar su andadura en la fase final del torneo. El próximo rival del conjunto azulgrana será el Real Madrid, que consiguió el último billete en juego hacia cuartos después de golear al Atlético de Madrid (4-0)

El vencedor del clásico Sub12 conseguirá el último billete en juego hacia las semifinales, ronda que arrancará a partir de las 18:00 horas (CET). El próximo rival de Barça o Real Madrid saldrá del cruce entre Real Betis y RCD Espanyol.

Barça y Espanyol se enfrentaron en la fase de grupos del Mundial de LaLiga FC Futures

Barça y Espanyol se enfrentaron en la fase de grupos del Mundial de LaLiga FC Futures / LaLiga

¿A qué hora juega el Barcelona contra el Real Madrid en LaLiga FC Futures?

El clásico entre Barça y Real Madrid, correspondiente a los cuartos de final del Mundial sub-12 de LaLiga FC Futures, se disputará hoy sábado 28 de marzo a partir de las 11:30 horas (CET).

¿Dónde ver el clasico de LaLiga Futures por TV y en directo?

El clasico entre Barça y Real Madrid, igual que el resto de enfrentamientos del Mundial sub-12 de LaLiga FC Futures, se podrá ver a través de DAZN, GOL, Teledeporte, LALIGA TV BAR, LALIGA HYPERMOTION TV, LALIGA+ y LALIGA Inside.

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Además, a nivel internacional también estará disponible mediante el canal internacional de LALIGA, la OTT oficial LALIGA+ y las cuentas oficiales de LALIGA en YouTube, Facebook, X, Twitch y TikTok. En China, la competición también se emitirá en Bilibili y Weibo.

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