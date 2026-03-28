¿A qué hora juega el Barcelona contra el Betis en LaLiga FC Futures? Horario y dónde ver las semifinales del Mundial sub-12 por TV y en directo

FC Barcelona y Real Betis se dan cita en Brunete (Madrid) hoy sábado 28 de marzo para medir sus fuerzas en las semifinales del Mundial sub-12 de LaLiga FC Futures 2026. El torneo, que este año celebra su 30ª edición, encara su recta final, y este mismo sábado se conocerá la identidad de los dos finalistas que se enfrentarán el domingo en busca del prestigioso trofeo.

Después de completar una fase de grupos impecable y afianzar la primera posición, el Barça inició su andadura en la fase final del torneo con un clásico frente al Real Madrid. A pesar de empezar por debajo en el marcador, el filial azulgrana supo recomponerse y terminar sellando la victoria con un gol de Joel Cabanes en los últimos compases.

La victoria en el clásico otorgó al Barça el último billete en juego hacia las semifinales, ronda que los propios azulgranas se encargarán de inaugurar. Su próximo rival en Brunete será el Betis, que viene de golear al Espanyol en cuartos de final (3-0).

¿A qué hora juega el Barcelona contra el Betis en LaLiga FC Futures?

El clásico entre Barça y Betis, correspondiente a las semifinales del Mundial sub-12 de LaLiga FC Futures, se disputará hoy sábado 28 de marzo a partir de las 18:00 horas (CET).

¿Dónde ver las semifinales de LaLiga Futures por TV y en directo?

El clasico entre Barça y Betis, igual que el resto de enfrentamientos del Mundial sub-12 de LaLiga FC Futures, se podrá ver a través de DAZN, GOL, Teledeporte, LALIGA TV BAR, LALIGA HYPERMOTION TV, LALIGA+ y LALIGA Inside.

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Además, a nivel internacional también estará disponible mediante el canal internacional de LALIGA, la OTT oficial LALIGA+ y las cuentas oficiales de LALIGA en YouTube, Facebook, X, Twitch y TikTok. En China, la competición también se emitirá en Bilibili y Weibo.