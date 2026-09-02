A qué hora es el Barça Atlètic - Sabadell hoy y dónde ver la final de la Copa Catalunya gratis por TV y en directo

Barça Atlètic y Sabadell se dan cita en la Nova Creu Alta hoy miércoles 2 de septiembre para medir sus fuerzas en la final de la Copa Catalunya. El filial azulgrana buscará dar la sorpresa ante un rival que este año milita en Segunda División en una final que servirá como último ensayo antes de su estreno en el campeonato doméstico.

Para afrontar este desafiante partido, Belleti contará con Jesse Bisiwu como una de sus principales bazas. El talentoso atacante belga, fichado este verano por 8 millones de euros, ha alternado actuaciones con el primer equipo y el filial esta pretemporada, y esta noche apunta a ser un gran elemento desequilibrante para que el Barça pueda batir a su rival por el título.

El Sabadell, por su parte, está viviendo un gran inicio de curso en el año de su regreso a la categoría de plata. Los arlequinados se mantienen invictos tras la disputa de los tres primeros partidos, empatando ante Sporting y Castellón y consiguiendo una meritoria victoria contra el Almería, habitual en la pelea por el ascenso.

Los jugadores del Sabadell están disfrutando de un inicio de curso positivo / CE Sabadell

¿A qué hora juega hoy el Barça Atlètic contra el Sabadell en la final de la Copa Catalunya?

El partido entre Barça Atlètic y Sabadell, correspondiente a la final de la Copa Catalunya, se disputará hoy miércoles 2 de septiembre a partir de las 20:30 horas (CEST) en el Nova Creu Alta.

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¿Dónde ver la final de la Copa Catalunya entre Barça Atlètic y Sabadell gratis por TV y en directo?

En Catalunya, la final de la Copa Catalunya entre Barça Atlètic y Sabadell se podrá ver en abierto por TV a través del canal autonòmico Esport3.