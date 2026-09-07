El hijo de Pedro Rodríguez se suma al Sub-11 B del Barça

El Sub-11 B del Barça participó esta semana en un torneo organizado por el ex jugador blaugrana Pedro Rodríguez Ledesma. El mítico Pedrito al que hizo debutar Frank Rijkaard y que triunfó en el Barça de Guardiola jugó la temporada pasada en la Lazio.

A sus 39 años se encuentra sin equipo y todavía no ha decidido si ampliará su extensa carrera o colgará las botas. Este fin de semana Pedro volvió a los orígenes siendo el 'cicerone' del torneo Royal Elite Cup que se ha disputado en la Ciudad Deportiva Javier Pérez en Tenerife.

Un 'fichaje' con pedigrí

Kyle Rodríguez Martín, hijo de Pedro Rodríguez, es un jugador de la cantera del Atlètic Sant Just pero en este torneo fue un 'fichaje' de lujo para el Sub-11 B barcelonista.

El hijo de Pedrito es un mediapunta pequeño que se entendió de maravilla con los prometedores futbolistas del equipo que dirige Paco Revert. En el Barça destacaron nombres como el lateral izquierdo Edgar, el centrocampista Bruno o el delantero Adonai.

Pedrito posó con el Sub-11 B en el que jugó su hijo Kyle / Instagram

Kyle Rodríguez marcó un gol contra el Sporting de Portugal. El Barça superó al conjunto lisboeta (2-1), al equipo local Matanza Culegas (4-0) y al Villarreal (2-1) pero cayó contra un Betis que se acabó proclamando de manera justa como el campeón del torneo.

Un torneo precioso

Pedro Rodríguez disfrutó como organizador de un torneo impecable y vio cumplido el sueño de su hijo Kyle de jugar en el Barça.

Kyle Rodríguez no es un extremo como su padre ya que actúa de mediapunta y destaca por ser muy habilidoso y competitivo.

En principio Kyle seguirá jugando en el Atlètic Sant Just pero si sigue progresando no hay que descartar que en el futuro siga el camino de su padre.

Pedro Rodríguez y su hijo Kyle entrevistado en el torneo Royal Elite Cup / Instagram

Además del Barça Atlètic, el único equipo del fútbol base blaugrana que ya compite a nivel oficial es el Juvenil A que debutó con goleada (6-0) contra el Huesca.

El 1x1 del once ideal del fin de semana en la Masia

Este es nuestro primer once ideal del curso en las categorías inferiores del Barça. Esta semana incluimos también en este once ideal a algunos jugadores del equipo de Juliano Belletti.

Nuestro primer gran once es el siguiente: Gerard Sala Nil Teixidor, Luca Pérez, Hafiz Gariba, Jordi Pesquer; Samu Borniquel, David Moreno, Orian Goren; Joni, Ignasi Quer, Ayoub Hilali.

GERARD SALA: El portero del Juvenil A logró mantener el cero de su portería en el debut liguero del equipo de pol Planas.

NIL TEIXIDOR: El lateral derecho del Juvenil A completó un gran partido en la goleada de su equipo (6-0) contra el Huesca. 'Teixi' es un lateral imponente.

LUCA PÉREZ: El central del Juvenil B fue uno de los mejores jugadores en el triunfo del equipo de Cesc Bosch (0-2) contra el Vic Riuprimer. Luca es un central completísimo.

Michal Zuk y Luca Pérez en un entrenamiento del Juvenil A / FCB

HAFIZ GARIBA: El zaguero ghanés estuvo espléndido en la primera jornada de liga del Barça Atlètic. Hafiz es un central corrector formidable.

JORDI PESQUER: Pesquer ha pasado de estar convocado en el primer equipo contra el Elche a disputar este fin de semana minutos con el Juvenil A y Barça Atlètic.

Jordi Pesquer está viviendo un sueño / Dani Barbeito

SAMU BORNIQUEL: El centrocampista aragonés fue la gran sorpresa del primer once oficial de Pol Planas contra el Huesca. Samu es un distribuidor de juego espectacular.

DAVID MORENO: El interior de Benifaió marcó dos de los diez goles del Sub-15 contra el Torelló. David Moreno es una de las grandes perlas de La Masia y esta temporada se espera mucho de él.

ORIAN GOREN: El israelí se está convirtiendo en el gran motor del Barça atlètic. Tras una pretemporada notable con el primer equipo, Belletti le ha dado el mando del filial.

Orian Goren fue el mejor jugador del Barça / Valentí Enrich

JONI HERNÁNDEZ: El extremo zurdo canario fue titular el sábado con el Juvenil A y disputó unos minutos el domingo con el Barça Atlètic. Su zurda es un lujo.

IGNASI QUER: El delantero centro del Barça Atlètic debutó de manera inmejorable en la Segunda federación. Sus cuatro goles son una carta de presentación única.

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AYOUB HILALI: El extremo fichado del Badalona es un zurdo muy técnico y habilidoso que está adaptándose al estilo de juego del Barça. Contra el Torelló fue uno de los jugadores más brillantes del Sub-15 barcelonista.