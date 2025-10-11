El hijo de Luis Suárez despunta en LaLiga FCFutures

Encuadrado en el grupo C con Miami Rush y Monterrey, el Sub-13 del Inter Miami ya está clasificado para los cuartos de final de LaLiga FCFutures.

Uno de los jugadores más destacados de este equipo es Benjamín Suárez. El 9 del Inter Miami es el hijo del uruguayo Luis Suárez. El ex delantero centro del Barça y Atlético de Madrid tiene un heredero con buena pinta.

Benja Suárez luce el dorsal 9 / LaLiga FCFutures

"Me gusta proteger el balón con el cuerpo" confiesa el pequeño Suárez que asegura que "me vendo la mano como hace mi padre". Hay más similitudes, Benja Suárez destila intensidad y carácter ganador y es el referente ofensivo de su equipo aunque contra el Miami Rash (3-1) los que marcaron fueron Julián, Porter y Sebastián.

Una gran diferencia entre Luis y Benja es su lateralidad. El hijo de Luis Suárez lo explica con claridad: "soy un jugador zurdo".

En la transmisión televisiva de ESPN para Sudamérica los comentaristas se sorprendían de como tocaba la pelota con la pierna izquierda. Y es que a diferencia de su padre que es un diestro con buen manejo de ambas piernas Benja es un zurdo cerrado.

En el Inter de Miami sub-13 juega Benja Suárez / LaLiga FCFutures

Si Luis siempre ha destacado por su instinto matador y por su capacidad luchadora, Benja aspira a contagiar al resto de sus compañeros el espíritu combativo que su padre le ha transmitido.

El Flamengo y el Palmeiras podrían ser sus próximos obstáculos para soñar con la final.

Benja es un delantero muy luchador / LaLiga FCFutures

Benja Suárez y sus compañeros del Inter Miami estarían encantados de poderse encontrar con un grande del fútbol español como Barça, Real o Atlético en el último partido del campeonato. Si Benja Suárez sigue creciendo, el sueño no será una utopía.