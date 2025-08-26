FC Barcelona
El hijo de Apoño se estrena en La Masia
Hugo Galdeano, de 11 años, es uno de los refuerzos del Sub-12 del Barça que dirigirá esta temporada Pol Combellé. El extremo zurdo fue hijo de un futbolista que militó en el Málaga, Zaragoza y Las Palmas.
El Sub-12 del Barça ( antiguo Alevín A) es el equipo más pequeño de la cantera blaugrana que compite en fútbol-11. Esta temporada el conjunto que dirige Pol Combellé estará en la Liga Preferente Sub-13 después que la temporada pasada el equipo que dirigía Juanan Gil lograra ascender de categoría.
El Barça competirá en el grupo 2 de la Preferente Sub-13 ante equipos potentes como el Sub-13 (antiguo Infantil B) del Sant Andreu o Europa.
En esta generación de jugadores del 2014 destacan futbolistas de gran proyección como Pedrito Juárez, Destiny Ejiofor, Marc Ribera, Arç Martínez o Shinta. A todos elllos, que ya estaban en el Barça la temporada pasada, se les ha unido Hugo Galdeano. Galdeano llega procedente del Puerto Malagueño, equipo en el que destacó especialmente en la Copa Andalucía siendo escogido el mejor jugador.
Galdeano ya ha iniciado la pretemporada con el Sub-12 y a partir de hoy buscará integrarse en un conjunto que es la suma de los mejores fuitbolistas del Sub-11 a y Sub-11 B del pasado curso.
Hugo Galdeano es un extremo zurdo muy pequeño pero extremadamente habilidoso. Se trata de un futbolista rápido, técnico y goleador que la temporada pasada ya disputó un torneo amistoso (Ciudad de Linares) con el Sub-11 B.
Galdeano tendrá que adaptarse, como el resto de compañeros, al formato de fútbol-11 en un año de transición para estabilizarse y consolidarse en una demarcación concreta que en su caso parece claro que puede ser la de extremo en ambas bandas.
Hugo Galdeano es hijo del exjugador profesional Antonio Galdeano que fue conocido como Apoño. Este centrocampista malagueño jugó durante cinco temporadas en la Primera División. Apoño era un centrocampista fuerte y con llegada que sumó 28 goles en sus 138 partidos en la máxima categoría estatal.
Apoño se enfrentó seis veces al Barça y cosechó seis derrotas. El centrocampista andaluz no logró marcarle ningún al conjunto blaugrana y recibió cuatro amarillas en estos encuentros. Apoño era un futbolista con un carácter muy competitivo y contagioso.
Hugo Galdeano es uno de esos proyectos de jugadores que el Barça ya detecta de pequeños y por los que vale la pena realizar un esfuerzo. La familia del jugador ha entendido que lo mejor para Hugo es que pueda progresar como futbolista en la mejor academia del mundo.
Hugo Galdeano será el residente más joven de La Masia y además de aprender el estilo Barça Hugo recibirá una educación integral en la que sus estudios serán importantes para su desarrollo personal.
