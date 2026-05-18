Hegemonía en el fútbol base: ¡3 ligas más en la cantera del Barça!

Si el primer equipo ha conquistado su tercera liga en los últimos cuatro años, en el fútbol base blaugrana los principales equipos también han mostrado su poderío arrasando.

Quedaban tres ligas por resolver en el fútbol-11 blaugrana y se ganaron dos y se escapó el campeonato de la División de Honor Sub-14. El Sub-11 B blaugrana también ha acabado primero de la clasificación de su grupo.

Juanan Gil ha dirigido al Sub-11 B blaugrana que se ha proclamado campeón / FCB

El Barça dependía de sí mismo en la División de Honor Sub-15 y se proclamó campeón por pasiva el sábado tras la sorprendente derrota del Espanyol. Los blanquiazules necesitaban ganar su partido y esperar un pinchazo blaugrana y no se dio ninguna de las dos circunstancias.

Derrota de los pericos contra el Sant Cugat (1-2) y el Barça, ya campeón, ganó (0-1) en el campo del Sant Gabriel con un gol de Divine Ejiofor. Muy meritorio el trabajo de Álex Fernández y su staff ya que está generación del 2011 no había ganado la liga en sus dos temporadas anteriores.

La liga más sorprendente ganada por el Barça ha sido la de la División de Honor Sub-13. El equipo blaugrana dirigido por Jordi Pérez hizo los deberes y ganó el sábado (2-0) contra el Gimnàstic Manresa.

El Barça cumplió su parte pero para ser campeón necesitaba que la Damm pinchase en Lleida. El Atlètic Segre empató (1-1) contra los cerveceros y de esta manera el Sub-13 blaugrana se pudo proclamar campeón.

Jordi Pérez se estrenó en el fútbol-11 del Barça a lo grande. El manresano suma dos décadasde vinculación al club blaugrana con un trabajo formidable en las categorías pequeñas del Barça.

Jayden Espinal es el máximo goleador del Sub-13 / Dani Barbeito

El único equipo blaugrana de la estructura del fútbol-11 que se ha quedado sin título de liga es el Sub-14.

Los de Adrià Monràs vieron que el sábado el Girona ganaba su partido (2-0 al badalona) y se proclamaba campeón. El último encuentro de los infantiles barcelonistas era intrascendente y además el Barça perdió(1-0) en el campo del Sant Cugat.

De las siete ligas en las que compiten los equipos inferiores del Barça en fútbol-11 se han ganado siete culminando una campaña excelente. En el fútbol-7 esta jornada se ha decidido otra liga.

El Sub-11 B del Barça goleó (8-1) al Vila olímpica y se ha proclamado campeón de la Liga Preferente Sub-11.

Noticias relacionadas

Los de Juanan Gil han mantenido una bonita pugna con la Damm pero finalmente los cerveceros se han quedado con 80 puntos mientras que el Barça ha finalizado con 82 puntos.