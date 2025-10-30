¿Hay algún perfil Pedri en La Masia?

Pedro González López es unico. No habrá otro Pedri ni nadie que pueda replicar al 100% sus características. Lo que representa el de Tesgueste está muy cerca de ser el interior clásico que desde hace muchas años se forma en La Masia y suele cuajar en el primer equipo del Barça.

Celades, De la Peña, Xavi, Iniesta, Cesc o Thiago fueron buenos ejemplos históricos y aunque cada uno es diferente todos tienen algo especial que Pedri suele exhibir en cada partido.

Pedri, quejándose en una imagen del clásico / Valentí Enrich

Su lesión muscular será sustituida con futbolistas del primer equipo o algún jugador en dinámica de primer equipo como Dro. Además de estos jugadores Flick también conoce los jugadores que suben de los equipos juveniles y del Barça Atlètic.

En Sport hemos querido bucear en el fútbol base blaugrana para descubrir a nuestros lectores si n la cantera del club podemos encontrar futbolistas con el perfil de Pedri.

En La Masia crecen jugadores con las características del interior creativo que es capaz de generar juego y gobernar los partidos. Podríamos haber incluido otros muchos centrocampistas de gran nivel como Brian Fariñas, Marcos ParriegoAdam ArgemíMichal Zuk o incluso mediapuntas como Juan HernándezEbrima Tunkara o Gorka Buil.

Los jugadores del Juvenil A celebran uno de sus goles frente al PSG en la Youth League 2025/26 / Dani Barbeito

Lo que hemos escogido son cinco futbolistas muy especiales con sus cualidades propias y con características parecidas a Pedri. Son, a nuestro entender, jugadores que podrían cumplir a corto, medio o largo plazo el rol que ejerce el tinerfeño en los esquemas de Flick.

Nuestros 'mini Pedris' son el centrocampista del Barça Atlètic Quim Junyent, los interiores del Juvenil A Pedro Rodríguez y Orian Goren así como el volante del Juvenil B Xavi Miràngels y el mediapunta ucraniano del Sub-16 Artem Rybak.

QUIM JUNYENT: Barça Atlètic

El de Balsareny es un interior nacido para jugar en el Barça. Centrocampista puro que domina todos los registros de un futbolista con ADN Masia en todos los poros de su cuerpo.

Quim Junyent (18 años) llegó cuando era benjamín al Barça y desde que el club lo fichó del Gimnàstic de Manresa no ha parado de crecer. Su fútbol es técnico pero a la vez dinámico y dotado de garra y carácter competitivo.

Cuando juega Quim Junyent es imposible no pensar que nos encontramos ante el perfil clásico de interior de La Masia. Quim es un jugador inteligente, creativo y generoso.

Quim Junyent es un interior muy fino / Dani Barbeito

La temporada fue una pieza clave del Juvenil A de Belletti que conquistó la Youth League y que logró proclamarse vencedor de la liga y de la Copa de Campeones. Esta temporada ha visto frenada su progresión por una lesión pero Belletti ya lo ha hecho jugar en las últimas tres jornadas ligueras.

Aunque pueda aparentar no ser un jugador excesivamente dotado en lo físico, su escasa estatura no nos oculta un tren inferior muy potente y un alma de jugador maratoniano capaz de repetir numerosos esfuerzos.

PEDRO RODRÍGUEZ: Juvenil A

Pedro Rodríguez Iglesias no se parece en nada al gran Pedro Rodríguez Ledesma que deslumbró en el Barça de Guardiola.

Este andaluz de 17 años es un interior con detalles de Xavi o Iniesta. El de Ogíjares puede jugar de '6' pero de '8' es dónde saca a relucir su inmensa clase. A su alrededor el fútbol fluye con una naturalidad que asusta.

Pedro Villar y Pedro Rodríguez marcaron contra el San Francisco / FCB

Técnicamente es un prodigio y su toma de decisiones con el balón son siempre las que pide el partido. Además de ser un organizador nato, Pedro destaca por su llegada poderosa desde atrás.

El andaluz ha marcado esta temporada cinco goles y aunque su mejor virtud es la finura para crear su contundencia ofensiva es un valor importante.

Pedro Rodríguez, en una imagen del otro día ante Olympiacos / SPORT

El Barça lo fichó del Granada cuando era alevín de primer año. Pedro es una gran apuesta de club y su futuro es más que ilusionante. Contar con Pedro Rodríguez en el centro del campo es garantizarse un jugador con una calidad técnica espectacular y que suele firmar números muy altos entre goles y asistencias.

La temporada pasada ya debutó con el Barça Atlètic pero esta temporada, de momento, se mantiene en el Juvenil A. Para pol Planas es una pieza capital gracias a su inteligencia para hacer funcionar al equipo como un reloj.

ORIAN GOREN: Juvenil A

Orian Goren es un proyecto de crack. Este interior diestro domina de maravilla la pierna izquierda y sorprende por su calidad exquisita. Internacional sub-16 con Israel, posee además la nacionalidad checa.

Orian Goren es un talento diferencial / Dani Barbeito

En el Barça ha crecido en las categorías infantil y cadete y ahora en su primer año de juvenil se ha saltado el Juvenil B y es una pieza del Juvenil A. Interior que puede jugar en los dos perfiles puede también ejercer de falso extremo izquierdo o incluso de mediocentro.

Orian está sobresaliendo en la Youth League / Dani Barbeito

Orian es un prodigio técnico que lee el fútbol como pocos. Además de ser muy creativo destaca por su poderoso disparo exterior que le permite sumar muchos goles. Orian es un futbolista tan vistoso como efectivo que siempre es una amenaza para los rivales.

Esta temporada Orian se ha convertido en un titular indiscutible en el Juvenil a de Pol Planas conformando un centro del campo de lujo con grandes talentos como Pedro Rodríguez, Pedro Villar o Ebrima Tunkara.

XAVI MIRÀNGELS: Juvenil B

El Juvenil B de Cesc Bosch es un equipo muy coral en el que brillan muchos futbolistas en todas las líneas. Raúl Expósito, Jordi Pesquer, Adam Argemí, Gorka Buil o Iu Martínez están luciendo todo su potencial pero si hay un jugador que marca el ritmo de los partidos y se encuentra en un momento especialmente dulce este es Xavi Miràngels.

Xavi Miràngels está destacando en cada partido del Juvenil B / Dani Barbeito

Fichado el curso pasado del Espanyol, el fino interior diestro necesitó un período de adaptación para aclimatarse a un estilo de juego muy diferente. Esta temporada Miràngels (16 años) se está expresando con toda su grandeza y potencial. Elegante, habilidoso, imaginativo y con capacidad de desequilibrio, Miràngels es un interior que siempre encuentra soluciones inesperadas para que el balón llegue en las mejores condiciones a los delanteros.

Si Miràngels sigue rindiendo así su salto al Juvenil A será el paso lógico para continuar creciendo. El Barça lo quiere mimar y potenciar consciente de que tiene otra joya de gran futuro entre manos.

ARTEM RYBAK: Sub-16

El quinto 'mini Pedri' es un jugador muy especial. Artem Rybak es un pequeño prodigio ucraniano que aterrizó en Barcelona por razones familiares. Procedente del Shakhtar Donetsk, Artem nunca ha sufrido en la cantera blaugrana pese a su pequeña estatura.

Artem Rybak y David Sánchez / AlWahda Internacional Youth tournament

Artem Rybak reúne la magia de los pequeños genios y de los zurdos con alma creativa. Su pierna izquierda es colosal. Artem ejecuta todas las acciones a una velocidad y precisión impensable.

En algunas acciones puede recordar al Messi que se se desarrollaba en la cantera del Barça pero Artem está lejos del potencial de Leo pero dispone de múltiples virtudes para lograr ser un gran futbolista.

Artem Rybak es una de las grandes esperanzas de La Masia / FCB

Actualmente alterna las posiciones de interior derecho y de falso 9 aunque también juega ocasionalmente de extremo. En un 4-2-3-1 no hay duda de que Artem Rybak sería un mediapunta puro pero en el esquema del Barça todo hace pensar que acabará convirtiéndose en un interior.

Sus escasos centímetros nos llevan a pensar que asentarse en la élite como falso 9 va a ser complicado pero habrá que esperar su desarrollo físico para extraer conclusiones certeras.

Lo que es indiscutible es que Artem Rybak disfruta entrando mucho en acción y cuando le llega el balón es un mago capaz de regatear, asistir o rematar con una facilidad de un superclase. Artem Rybak (15 años) juega actualmente en el Sub-16 pero su extraordinario nivel nos hace pensar que no tardará en escalar categorías. Su fútbol entra por la vista ya que convierte en fácil lo que es muy complejo.