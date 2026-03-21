Hamza visita el Saló de l'Ensenyament

El nuevo talento del FC Barcelona, Hamza Abdelkarim, ha sido protagonista este sábado en el Saló de l’Ensenyament celebrado en Montjuïc. El delantero egipcio, una de las incorporaciones recientes del filial azulgrana, ha participado en un acto centrado en la formación académica de los deportistas, acompañado por el responsable académico de La Masia, David Aguilar.

Abdelkarim, que se incorporó al Barça el pasado mes de febrero, estuvo presente en el stand de la escuela de negocios GBSB Global, donde iniciará en octubre el grado en Business Administration and Digital Innovation. Una decisión que refuerza la filosofía del club azulgrana de combinar el alto rendimiento deportivo con la formación académica.

En este sentido, David Aguilar destacó el modelo del Barça: “Nuestro club apuesta por compatibilizar el deporte de élite con la preparación académica. Forma parte de los valores que inculcamos desde La Masia”.

Sobre el césped, Abdelkarim no ha tardado en dejar huella. El atacante ya ha debutado con el Juvenil A de Pol Planas, acumulando un partido de liga y dos encuentros en la final four de la Copa del Rey juvenil. En su estreno en División de Honor ante el Huesca, firmó un gol y provocó un penalti, dejando claras sus credenciales.

El futbolista egipcio continuará su desarrollo fuera del campo en GBSB Global, una institución internacional con sede en Barcelona y Madrid que imparte sus programas en inglés y apuesta por perfiles que combinan estudios y deporte de alto nivel.

Desde la propia escuela, su directora de Estudios, Hind G. Naaman, valoró la incorporación del jugador: destacó su perfil “de alto nivel deportivo, con valores humanos y capacidad para compaginar su carrera académica con la exigencia del fútbol profesional”.

Así, Abdelkarim representa el perfil de joven talento que impulsa el Barça: rendimiento inmediato sobre el césped y visión de futuro más allá del fútbol.