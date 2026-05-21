FC Barcelona
Hamza maravilla y Álex sella el pase del Barça a la final de la Copa de Campeones contra el Real Madrid
El Juvenil A del Barça jugará contra el Real Madrid la final de la Copa de Campeones tras derrotar en las semifinales (2-0) a la UD Las Palmas
Habrá clásico. El Juvenil A del Barça bordó el fútbol y supo clasificarse para la final de la Copa de Campeones tras un entretenido partido de semifinales (2-0) ante una atrevida UD Las Palmas. Los goles de Hamza y Álex sellaron el triunfo de Pol Planas. Quim Junyent lideró la victoria blaugrana con un recital de juego maravilloso.
Semifinal Copa de Campeones Juvenil
UD Las Palmas
FC Barcelona
|UD Las Palmas
|Alberto Santana, Alejandro Pezzolesi, Diego García, David Suárez, Leonel Hernández, Diego Santana (Hugo Pelete, min. 73), Álvaro Artiles (Aimar Domínguez, min. 73), Darío Quintana (Enaitz Hernández, min. 66), Raúl Delgado (Jorge Cruz, min. 66), Rafael Cruz (Diego Martín, min. 84), Adrián Guadalupe
|FC Barcelona
|Max Bonfill, Guillem Víctor, Álex Campos, Hafiz Gariba, Baba Kourouma, Pedro Villar (Pedro Rodríguez, min. 59) Iu Martínez (Pol Bernabéu, min. 59), Orian Goren (Adrián Guerrero, min. 59), Hamza Abdelkarim (Óscar Gistau, min. 69), Quim Junyent, Shane Patrick Kluivert (Nuhu Fofana, min. 81)
Sin los zurdos Ebrima Tunkara y Jordi Pesquer, concentrados con España Sub-17, Pol Planas apostó por lateralizar a Baba Kourouma e incluir a otro centrocampista de toque como Orian Goren. El Barça ganó solidez atrás y calidad técnica en la zona ancha.
Si contra el Tenerife los blaugranas se enfrentaron a un equipo reactivo, la UD Las Palmas mostró des del primer instante su intención de tutear al Barça. Los dos equipos estaban plantados con una idea similar de querer atacar con posesiones largas.
Si el Juvenil A barcelonista es un equipo que está mucho más cómodo con el balón que en la fase defensiva del juego, los canarios mostraban una filosofía de juego muy similar. Con todo ello a ambos conjuntos les faltaba un punto de atrevimiento y descaro para aprovechar la posesión y generar peligro real.
Poco a poco el Barça fue adueñándose la situación y en el tramo final del primer período los de Pol Planas dieron un paso adelante. En el minuto 39 Hamza iniciaba una jugada que acababa con un chut de shane salvado por el portero Santana. Al minuto siguiente, Orian Goren remata con gran intención un balón que iba a la escuadra pero Santana la toca y el larguero evita el gol del Barça.
La insistencia barcelonista acabó fructificando y sin tiempo para que los amarillos respirasen llegó el 0-1.
Un golazo del Barça que se inicia con un toque mágico de Quim Junyent, un pase espléndido al espacio de Orian Goren y una definición de lujo de Hamza. El egipcio la picó con la derecha con un toque sublime. Este '9' tiene detalles de crack.
El Barça pudo incluso ampliar esta ventaja antes del descanso en un córner que remató de manera acrobática el propio Hamza.
El conjunto insular salió con ganas de equilibrar el partido y en el sexto minuto de la reanudación rozó el gol con un remate de Artiles al larguero.
El Barça creció con la inclusión de Pedro Rodríguez en la zona ancha que se sumó a un extraordinario Quim Junyent. El de Balsareny dio un clínic de fútbol tocando y organizando el juego ofensivo e implicándose de manera fantástica en tareas defensivas.
Ante un conjunto rival con mucho talento, especialmente el espectacular lateral Pezzolesi, la dupla defensiva blaugrana formada por Álex Campos y Hafiz Gariba brilló a un nivel altísimo. Ambos estuvieron impecables en todas las fases del juego.
El Barça completó un segundo tiempo magnífico. La mano de Pol Planas es muy alargada y el sello futbolístico de este equipo respira una grandeza bestial.
ADN Barça con balón y solidaridad colectiva sin la pelota. Los canarios no se rindieron nunca pese a que Álex González anotó el definitivo segundo gol cuando solo restaban nueve minutos de partido. El chut del extremo fichado de la Damm definió con una calidad excepcional.
Aunque la UD Las Palmas gozó de una última ocasión clara, el Barça se clasificó de manera brillante para la final de la Copa de Campeones. El domingo a las once de la mañana Barça y Madrid se verán las caras para competir por la conquista de esta Copa de Campeones Juvenil.
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