Hamza Abdelkarim y el resto de fichajes del Barça Atlètic tendrán que esperar

El Barça Atlètic lucha por regresar a la Primera RFEF y lo cierto es que el filial azulgrana se ha reforzado a conciencia en este mercado de invierno. La realidad, no obstante, es que Juliano Belletti no podrá contar con los fichajes que llegaron en la recta final del mes de enero en las próximas semanas. Solo Joaquín Delgado, que se incorporó el primero y empezó a jugar de manera inmediata. Pero ni Hamza Abdelkarim, ni Patricio Pacífico ni Juwensley Onstein podrá ayudar de manera efectiva al filial durante un buen tiempo.

El primer entreno de Hamza Abdelkarim y Juwensley Onstein con el Barça Atlètic / FC BARCELONA

Los primeros entrenamientos de Hamza Abdelkarim han creado una gran expectación. El delantero egipcio fue el fichaje más mediático, toda una estrella en su país y en el fútbol africano y lo cierto es que muchos compañeros y técnicos están alucinando con su calidad técnica. El problema vuelve a estar, como ha sucedido en años anteriores con otros futbolistas, en la burocracia.

Los cálculos internos en el filial azulgrana es que no podrán contar con Hamza hasta dentro de unos dos meses. En el mejor de los casos, en un mes y medio. Ser extracomunitario (y no estar en el tratado de Cotonou) retrasa muchísimo el papeleo Una solución para Abdelkarim, de 18 años, podría ser la de incorporarse de manera temporal al Juvenil A, donde existen más facilidades. En todo caso, hay que recordar que llegó cedido por el Al-Ahly hasta el 30 de junio, aunque con una opción de compra para el club azulgrana.

Pacífico y Onstein tampoco serán inmediatos

También en calidad de préstamo se incorporó a Patricio Pacífico. El uruguayo no tiene problemas burocráticos porque cuenta con la doble nacionalidad italiana, un factor que está a su favor. En su caso, el problema es de tipo físico, pues tiene unas molestias en los adductores que le impiden jugar. A ello se le tendrá que añadir la posterior adaptación a los conceptos tan específicos en el Barça y más para un central, donde la salida de balón desde la primera línea es un cocepto ineludible. Entre una cosa y otra, los cálculos se podrían ir también por encima de un mes.

Y por último está el caso de Juwensley Onstein, el futbolista que procede del filial del Genk y que, en su caso, sí es propiedad del Barça. Los primeros días han evidenciado que el neerlandés necesita una puesta a punto y se está hablando incluso de prepararle una pretemporada específica, pues no juega en partido oficial desde el pasado mes de abril tras negarse a renovar con su equipo. Recuperar la forma, integrarse en el tipo de juego del Barça llevará también un buen tiempo al central. Dependerá de su capacidad de adaptación, pero será mínimo de unas cuantas semanas.