Guillem Víctor, el lateral que ha 'fichado' Flick y que sabe jugar de todo

La posición de lateral derecho parece gafada en el Barça. Esta temporada no hay ningún jugador del primer equipo del Barça que se haya adueñado del dorsal '2' que la temporada pasada lucía Cubarsí. El de Estanyol se ha adueñado del número 5 y nadie ha escogido el dorsal típico del lateral derecho. De hecho no existe el perfil de lateral derecho puro en la plantilla de Flick.

Los dos jugadores que están actuando en esta demarcación de lateral derecho son Koundé y Eric que son dos centrales de orígen que saben rendir de maravilla en esta posición.

Guillem Víctor ha trabajado con el primer equipo / Instagram

Flick necesita otro futbolista como alternativa en el banquillo que pueda ocupar este rol del '2' en caso de necesidad. Eric está jugando habitualmente de central y ante las bajas en el centro del campo, Flick podría alinearlo de '6' contra el Athletic Club.

Con este panorama, Flick necesita recurrir al filial para disponer de una alternativa solvente. Xavi Espart era elegido pero el de Vilassar ha sufrido una lesión en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha.

El de Vilassar estará un mínimo de dos meses de baja. El sustituto de Espart en el Barça Atlètic está siendo Landry Farré que también cayó lesionado en el miniderbi.

Hansi Flick podía haber recurrido a Joan Anaya pero el alemán ha citado hoy a ejercitarse con el primer equipo a Guillem Víctor Delgado. Guillem es un lateral de dieciocho años que es el hermano pequeño de Pau Víctor, actual jugador del Braga.

Los hermanos Pau y Guillem Víctor sueñan con jugar juntos en el Barça / FCB

Nacido el 3 de mayo del 2007 en Sant Cugat, Guillem fue fichado del Junior de Sant Cugat en el verano del 2018. El Barça ya lo tenía controlado cuando era benjamín pero lo decidió incorporar en su segundo año de alevín.

Su primer equipo en la cantera del barça fue el Alevín A. Guillem fue de menos en su trayectoria en el fútbol formativo.

Guillem pasaba desapercibido en una generación espectacular en la que creció al lado de 'monstruos' como Lamine Yamal, Cubarsí, Marc Bernal o Jofre Torrents.

Guillem Víctor jugó con Lamine Yamal en sus dos temporadas como infantil / David Ramírez

En su primer año alternó la demarcación de lateral con la de punta pero en el fútbol-7 se asentó como defensa ocupando el carril derecho. Una de sus mejores temporadas la cuajó con Ivan Carrasco en el Cadete A.

En aquella época era conocido como Joshua por su parecido con Kimmich a la hora de adaptarse a jugar como lateral y centrocampista. Guillem empezó a explorar las posiciones de interior y mediocentro e incluso jugó de extremo.

Guillem Víctor es un 'tapado' de la Masia / Valentí Enrich

A las órdenes de Pol Planas Guillem ha mejorado de manera muy sensible tanto en el Juvenil B como en el Juvenil A y ha llegado a jugar en todas las posiciones a excepción de portero y delantero centro.

Jugando de central, Guillem garantiza una salida limpia de balón. De centrocampista destaca por su habilidad para combinar mientras que en la banda es atrevido, vertical e imaginativo.

Guillem Víctor fue titular contra la Damm / Dani Barbeito

Su mejora en el aspecto mental es tremenda y se le considera un futbolista que sabe cumplir con todo lo que le pide su entrenador. Guillem es un caso perfecto de jugador de equipo al que quizá le cuesta llegar al excelente pero nunca baja del notable. Su polivalencia, inteligencia y regularidad es una garantía.

Guillem Víctor debutó con el filial en Montilivi / Instagram

El de Sant Cugat es un lateral que destaca por su excelente lectura del juego, algo que le permite cumplir en casi cualquier posición. Si Flick necesita un '2' que sepa aportar calidad y dinamismo Guillem víctor no le fallará.

Belletti ya le dio la oportunidad de debutar con el Barça Atlètic en Montilivi pero sus ganas de progresar siguen intactas. Su carácter alegre y positivo le va a ayudar a disfrutar de la experiencia de entrar en la dinámica del primer equipo. Las circunstancias le pueden dar una oportunidad de oro que un culé hasta la médula como él va a querer aprovechar sí o sí.