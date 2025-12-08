Guille y Quim: La Youth League como terapia para resurgir

El Sub-19 blaugrana necesita ganar el último partido de la primera fase de la Youth League para aspirar a acabar entre los seis primeros. Lograr este objetivo permitiría a los de Pol Planas saltarse el playoff contra un equipo procedente de la ruta de campeones de liga.

El equipo de Pol Planas, con 10 puntos, es actualmente décimo (de 36 equipos) y aunque ya se ha asegurado continuar vivo en la competición para evitar esta eliminatoria necesitaría ganar y esperar otros resultados para lograr finalizar entre los seis primeros clasificados.

El Eintracht de Frankfurt no ha logrado, en cambio, sellar su clasificación entre los 22 primeros clasificados y llegará al Johan Cruyff con la necesidad de rascar una victoria.

Pol Planas podrá contar con los jugadores del Barça Atlètic Eder Aller, Sama Nomoko y los centrocampistas Quim Junyent y Guille. Estos dos futbolistas quieren aprovechar la oportunidad de jugar la Youth League para ganar ritmo de competición y ser una alternativa real en los planes del técnico del Barça Atlètic Juliano Belletti.

Ambos son dos centrocampistas de indudable talento y enorme proyección que están pagando el hecho de haber sufrido una lesión que les ha cortado la continuidad en la Segunda Federación.

Guille Fernández durante el Chelsea - Barça de la Youth League / FCB

Guille fue uno de los mejores jugadores del sub-19 blaugrana en el campo del Chelsea (1-1) mientras que Quim Junyent participó en dos partidos de la presente temporada. El de Balsareny fue titular contra el Olympiacos y en el campo del Brujas.

Guille y Quim no han coincidido ni esta ni en la pasada temporada en la Youth League ya que el ex del Gimnàstic de Manresa fue el líder del anterior curso mientras que Guille debutó en esta competición en Londres.

El talento creativo de Quim y la llegada y potencia de Guille pueden ser dos factores decisivos para superar al conjunto alemán.

Pol Planas no quiere que su equipo se obsesione con el objetivo de acabar entre los seis primeros: "Lo importante es crecer como equipo, la clasificación se mira pero el resultado vendrá por como juguemos". En este sentido Pol Planas si que tiene en cuenta que la diferencia de goles puede ser decisiva en una clasificación muy compacta: "Queremos lograr los tres puntos y si luego podemos mirar de sumar muchos goles para tener el mejor 'goal-average' posible".

Alineaciones probables y dónde ver

Estas son alineaciones probables de este partido de la jornada sexta de la fase liga de la Youth League.

Pol Planas, entrenador del Barça juvenil, durante el entreno previo al partido. / Víctor SALGADO/FC BARCELONA

FC Barcelona: Eder Aller, Guillem Víctor, Hafiz Gariba, Baba Kourouma, Pol Bernabéu; Pedro Rodríguez, Quim Junyent, Guille; Sama Nomoko, Adrián Guerrero y Uri Pallás.

E.Frankfurt: Siljevic, Spahn, Ahouannou, Boakye Osey, Neuendorff; Fenyo, Is, Souza, Ilcevic, Dzanovic, Staff.

El partido, arbitrado por el polaco Myc Wojciech, se disputará este martes a las 16h en el Johan Cruyff y será televisado por Esport3 y Movistar +.