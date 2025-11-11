Guille Fernández, la vuelta más oportuna para Flick

Hansi Flick dispone de tiempo para pensar en como recompondrá el centro del campo para el próximo partido del primer equipo. En el Barça-Athletic Club del próximo 22 de noviembre De Jong es baja segura tras ser expulsado en Balaídos. El neerlandés se suma a la ausencia de Gavi y habrá que ver si Pedri y Casadó estarán disponibles para este encuentro. La vuelta muy progresiva de Marc Bernal convierten al de Berga en una opción más realista como suplente que como opción real de titular.

Guille reapareció contra el Torrent / FCB

A partir de aquí Fermín y Dani Olmo así como Dro y Toni se perfilan como los centrocampistas 100% sanos para este encuentro. Todos ellos son más mediapuntas que centrocampistas puros.

Y aquí es donde puede aparecer en escena la figura de Guille Fernández. El jugador nacido en Rubí y criado en el barrio de Barcelona de la Zona Franca volvió este domingo a jugar con el Barça Atlètic tras un mes y 25 días sin jugar. Guille se lesionó en el campo del Andratx sufriendo una lesión en el ligamento tibio peronal del tobillo izquierdo. El poderoso interior diestro había jugado dos partidos con el Barça Atlètic (Porreres y Andratx) y había sido convocado en un partido del primer equipo (Mallorca-Barça).

Guille Fernández sumó minutos de calidad ante el Torrent / FCB

Flick contó con Guille en la pretemporada y llegó a disputar unos minutos en la gira asiática. El alemán valora la fuerza, calidad y polivalencia de Guille. El canterano es un futbolista con un carácter ganador que ha aparcado ofertas importantes ya que está convencido de que puede triunfar en el primer equipo del Barça.

Sin Gavi, lesionado, Guille podría ocupar este rol de centrocampista mixto capaz de llegar al área rival y anotar goles pero ser a su vez un gran presionador y un futbolista muy intenso y luchador.

Guille y Dro son el futuro del Barça / FCB

Guille sumó este domingo contra el Torrent 27 minutos sustituyendo a Brian Fariñas y ya se mostró en un gran momento de forma. Al primo de Toni se le vio con mucha confianza y soltura para desplegar su gran potencial.

Este fin de semana Guille optará a ser titular en el miniderbi que se disputará en la Dani Jarque. El Espanyol B-Barça Atlètic se disputará el domingo 16 a las 17horas.

Guille, Toni, Jofre y Dro son el futuro del barça / FCB

Este partido puede ayudar a Guille a ganar ritmo competitivo y posicionarse como una seria alternativa para el primer equipo ante la escasez de efectivos en esta zona.

En el esquema de Flick con un mediocentro, un interior y un mediapunta Guille puede adaptarse a los tres roles e incluso a los de extremo izquierdo y falso 9. La voracidad de Guillermo Fernández Casino puede ser un elemento interesante para apuntalar la medular del conjunto de Flick.

Guille Fernández celebró un gol con euforia / Dani Barbeito

Guille llegó al fútbol base del Barça en el verano del Alevín C para formar parte del equipo que dirigía Dani Horcas. Desde entonces ha pasado por todas las categorías y solo le falta debutar oficialmente con el primer equipo.

Si Hansi le da la oportunidad no se arrepentirá ya que todos los entrenadores que han dirigido a Guille lo valoran como un futbolista muy especial capaz de aportar garra, calidad y gol.