De la guerra a renovar con el Barça: La historia desconocida de Artem Rybak

El 19 de abril de este año publicamos en SPORT la noticia El diamante ucraniano ultima su renovación con el Barça.

Han pasado casi dos meses y ya es oficial. Las redes sociales del club blaugrana lo anunciaban así: El jugador Artem Rybak ha firmado, en presencia del director del Futbol Formativo, José Ramón Alesanco, la continuidad en el Club en su etapa juvenil.

En otro post añadían lo siguiente: Gracias, familia Rybak, por confiar en La Masia para la formación de vuestro hijo como jugador y persona.

Es el mensaje habitual cuando las promesas de La Masia estampan su firma y se comprometen con la entidad barcelonista con su primer contrato profesional, algo que es legal a partir de que cumplen los 16 años.

SPORT ya había avanzado todos los detalles de esta apuesta del Barça por un jugador muy especial. Artem Rybak firma hasta el 2029 para seguir creciendo en la mejor cantera del mundo.

Del peligro de las bombas a la tranquilidad de Barcelona

¿Quién es esta perla que juega de blaugrana des del 2022? Artem no es un chico más de la cantera blaugrana. Su vida está marcada por el conflicto bélico que sufre su país desde hace años. Artem jugaba en la academia del Shakhtar y fue el propio club de Donetsk el que le ofreció irse al Barça.

El día a día en la cantera del Shakhtar estaba muy influido por la guerra y el Barça lo acogió. Su madre se desplazó a Catalunya mientras que su padre se mantuvo en principio en territorio ucraniano.

La separación de la familia afectó a todos ellos y el padre, antiguo jugador de fútbol sala, decidió volar a Barcelona cuando vio cercana la posibilidad de que le reclutasen para el ejército de su país.

La familia Rybak vive en Esplugues y tanto el padre como la madre han encontrado trabajo. Él trabaja en una compañía turística y ella es administrativa. Entre los padres del sub-16 del Barça son muy apreciados ya que todos hablan de ellos como una familia muy atenta y cariñosa.

Artem Rybak es un pequeño diablo con una zurda mágica / Valentí Enrich

Artem es un chico tímido pero muy noble que tras cuatro años en Barcelona ya se ha adaptado a la vida catalana. Estudia en el colegio León XIII y todos sus compañeros hablan maravillas de su compartamiento y valores. Artem es un chico muy querido en el vestuario del Sub-16 donde además están convencidos de que llegará muy lejos.

Sus abuelos siguen en Ucrania y tanto Artem como sus padres lo han pasado muy mal y siguen sufriendo por una guerra interminable. el fútbol es un bálsamo para un Artem que cuando acaba de entrenar coge el trambaix para trasladarse a su casa. El Barça les ha permitido soñar con que Artem se convierta en un gran futbolista y les ha puesto todas las facilidades para adaptarse a un país nuevo.

Un zurdo extraordinario

En sus cuatro años como jugador blaugrana Artem Rybak ha jugado en cinco equipos del Barça diferentes, Infantil B, Infantil A, Cadete B, Sub-16 y Juvenil B.

Este proyecto de gran futbolista nació hace 16 años en Chernivtsi, una ciudad del oeste de Ucrania conocida por sus centros culturales. Artem Rybak es un jugador de pequeña estatura pero con una pierna izquierda privilegiada.

Escogido en el programa ADN Masia en el mejor once de la temporada en La Masia, el diamante ucraniano ha marcado este curso 11 goles, una cifra parecida a la que firmó en sus anteriores temporadas. Con el Infantil B anotó 10 tantos, con el Infantil A sumó 12 dianas mientras que en el Cadete B alcanzó la cifra de una docena de goles.

En estas categorías no se contabilizan las estadísticas pero si se hiciera la cifra de asistencias superaría con creces la de goles anotados. Artem Rybak es un jugador que ha actuado en cuatro demarcaciones en sus cuatro años como canterano culé. La posición en la que más frecuentemente lo han situado los entrenadores es en la de falso '9'. El ucraniano también ha ejercido con asiduidad de extremo por la derecha y como interior en ambos perfiles.

¿Cual es su mejor posición? En el Barça están convencidos de que su demarcación ideal es la de interior y en un esquema híbrido como el de Flick Artem encajaría tanto de '8' como de '10' (mediapunta).

El crecimiento físico tardío de Artem ha condicionado que los técnicos hayan preferido acercarlo al área. La idea es ejercer de falso nueve aunque entienden que dónde puede explotar todas sus cualidades es actuando de volante ofensivo con libertad para conectar con los tres atacantes.

Versatilidad e inteligencia

¿Cuáles son las virtudes principales de este internacional Sub-16 con Ucrania? De Artem se valora y mucho su enorme capacidad para mejorar cada balón que recibe. Los técnicos están encandilados con su facilidad para que el balón que recibe Artem llegue a un compañero siempre en condiciones ventajosas.

Esta habilidad no es solo producto de su finura técnica. Artem es un jugador privilegiado en la toma de decisiones. Pocas veces se equivoca cuando decide arriesgar o relantizar el juego. Además es muy inteligente para Identificar donde está el espacio entre los defensas para dar el último pase.

Artem Rybak es un prodigio zurdo enorme / Valentí Enrich

Asistir a sus compañeros es una de sus especialidades pero Rybak dispone de un arsenal de recursos ofensivos. Buen regateador y chutador, lo mejor de su fútbol es la capacidad para saber cuando toca conducir, pasar o acelerar el juego.

Artem ha lucido los dorsales '9', '7', '8' o '10' que en el fútbol base siguen asociados a una posición concreta. El hecho de ser un jugador polivalente es positivo ya que esta versatilidad ayuda a los entrenadores para cubrir cualquier necesidad colectiva.

Un desarrollo positivo

Para su desarrollo profesional Artem tendrá estos tres años como juvenil el reto de asentarse en una posición. Para su proyección profesional, evolucionar de tal manera que sea una opción real para ganarse una oportunidad en el primer equipo será clave. Aunque su equipo natural ha sido el Sub-16 de David Sánchez, Artem Rybak ya ha disputado ocho partidos con el Juvenil B y su nivel ha resultado excelente.

En todas sus participaciones con el equipo de Cesc Bosch, el pequeño zurdo ha marcado tres goles y ha generado numerosas ocasiones.

Artem Rybak es un talento descomunal / FCB

Artem Rybak es una de las grandes esperanzas de la cantera del Barça. Un diamante ucraniano que está siendo pulido en La Masia. Zurdo, fino y muy creativo, Artem Rybak es un futbolista con un talento natural que ha encontrado el mejor contexto para seguir mejorando y aspirar a ser un jugador importante en la élite.

Artem Rybak es un futbolista con un talento bestial / FCB

La generación del 2010 tiene a grandes promesas como Ebrima Tunkara, Ruslan Mba, Hugo Garcés, Gerard Mullol y muchos otros. Artem Rybak es probablemente el más brillante de esta quinta que quiere acercarse a los éxitos que está cosechando la generación del 2007 que lideran Lamine y Cubarsí. La Masia nunca descansa.