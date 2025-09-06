Grandes noticias para Belletti: Dani Rodríguez y Ureña se unen a Dro, Toni y Guille

La temporada pasada el Barça Atlètic competía en la Primera Federación y el Porreres jugaba dos categorías por detrás del filial blaugrana. El ascenso del conjunto de Mallorca y el descenso del segundo equipo blaugrana les ha hecho coincidir por primera vez en su historia.

El Porreres nunca había militado en la cuarta categoría del fútbol español mientras que el Barça Atlètic no había bajado de Segunda A o Segunda B/Primera Federación des de hace 18 años.

Este domingo, Barça Atlètic-Porreres en el Johan Cruyff con grandes alicientes. Será un partido que se emitirá en directo en el canal del Barça en YouTube (versión premium).

Convocatoria de nivel

Juliano Belletti cuenta para poner la primera piedra para el retorno a la Primera Federación con cuatro jugadores quer han iniciado el curso en dinámica de primer equipo. Flick ha autorizado al 'descenso' provisional de Dro y los primos Guille y Toni Fernández.

Jofre Torrents no ha entrado en la convocatoria a causa de la lesión de Balde. De esta manera Flick evita que el lateral izquierdo del filial se arriesgue a sufrir una lesión que le dejaría sin la principal alternativa a Gerard Martín.

Dro es una de las mejores perlas de La Masia / FCB

El otro jugador que habitualmente está entre el primer equipo y el filial es Diego Kochen que no podrá estar en el Johan ya que se encuentra con la selección sub-20 de los Estados Unidos.

Los extremos Dani Rodríguez y Óscar Ureña han superado sus respectivas lesiones y han entrado en la lista de Belletti. Los dos delanteros son las principales apuestas del técnico brasileño para dotar de desequilibrio al ataque. Aunque ambos todavía no han jugado ningún partido de la pretemporada, podrían tener minutos en el debut liguero.

Belletti y Andrés Manzano charlaron tras el regreso de Brasil de la expedición blaugrana / FCB

Respecto a los jugadores con ficha de juvenil, el técnico brasileño ha citado a Eder Aller, Álex Campos, Guillem Víctor, Óscar Gistau y Sama Nomoko. Se han quedado fuera los internacionales sub-19 Andrés Cuenca, Xavi Espart y Juan Hernández.

Quim Junyent, lesionado, y Pedro Rodríguez, en dinámica de Juvenil A, tampoco podrán participar en el debut en la Segunda Federación.

La normativa solo permite que jueguen cuatro de ellos a la vez ya que siempre tienen que permanecer siete futbolistas con ficha de Barça Atlètic en el campo. En cuanto a los fichajes Roger Martínez está lesionado y el portero Emilio Bernad sí que ha entrado en esta lista de 23 futbolistas.

La visión de Belletti

Juliano Belletti entiende que su equipo está preparado para el debut en la nueva categoría: "Hemos trabajado mucho en lo que tenemos que hacer en el partido, es un rival que acaba de ascender y vendrán muy motivados. Tenemos que controlar el partido y respetar a un rival que saca mucho provecho de las contras."

El técnico brasileño está satisfecho del trabajo realizado por sus jugadores en las últimas semanas: "La experiencia de Maracaná fue muy positiva y la pretemporada ha sido muy buena".

Respecto a los objetivos para el curso actual Belletti tiene clara una dualidad que no es incompatible: "El primer objetivo para nosotros es preparar a los jugadores para el primer equipo en todos los ámbitos. Tienen que estar disponibles para ello. Y después tenemos el objetivo como Barça Atlètic de subir de categoría pero tenemos que ir poco a poco"

Dónde ver el partido

El encuentro entre el Barça Atlètic y el Porreres correspondiente a la jornada 1 de la Segunda Federación se disputará en el Johan Cruyff. El partido está previsto para las 12 horas de este domingo7 de septiembre y se podrá ver en directo en el canal de YouTube del Barça en la versión premium (9,99 euros al mes)

Canal Barça, Barça TV y ahora Barça One han seguido de cerca a las promesas de La Masia / Barça TV

La temporada pasada los partidos del filial se podían seguir por Barça One pero el club ha cambiado su estrategia televisiva para este curso.

Alineaciones probables

Barça Atlètic: Eder Aller, Anaya, Alexis Olmedo, Cortés, Oduro; Tommy Marqués, Brian Fariñas, Guille; Toni Fernández, Gistau y Dro.

Porreres: Víctor Méndez, Jorge García, Almengual, Poo, Bengoetxea, Sastre, Algaba, Cuenca, Noguera, Garrido y Mascaró.

Árbitro: Héctor Bouzas