Un gran juvenil rasca un empate contra el líder en Londres

El FC Barcelona juvenil sumó un empate contra el Chelsea en la 5ª jornada de la Fase liga de la UEFA Youth League. Los catalanes, de menos a más, realizaron un partido muy trabajado en Londres, rompiendo la imbatibilidad de los líderes en esta competición. Adrián Guerrero adelantó a los culers en el marcador, pero Ibrahim Rabbaj situó el empate definitivo.

Los blaugranas supieron resistir al arreón inicial del Chelsea adueñándose del cuero y siendo más protagonistas. Si bien es cierto que los locales gozaron de las ocasiones de más peligro, el Barça fue sintiéndose más cómodo con el paso de los minutos. Antwi fue un auténtico dolor de muelas por la banda derecha y Mheuka puso a prueba los guantes de Eder Aller.

Muchas bajas

Guille Fernández, una de las novedades del equipo de Pol Planas bajando a ayudar desde el filial, lo intentó en diferentes ocasiones desde la frontal del área. Recordemos que el Barça viajó a Londres sin Andrés Cuenca, Sama Nomoko, Quim Junyent o Xavi Espart, bajas muy sensibles.

Que el Barça se marchase al descanso sin haber encajado un solo tanto tuvo gran parte de responsabilidad en la actuación de Eder Aller bajo palos y la de Hafiz Gariba en el eje de la zaga. Qué partidazo tan completo del defensa nacido en Ghana que, incluso, estuvo a punto de ver puerta con un disparo desde campo propio, que obligó a Bernal a palmear el cuero a córner.

Y llegaron los goles

El buen juego de los de Pol Planas se vio recompensado con un golazo para inaugurar el marcador en el Chelsea FC Training Ground. Recuperación de Pol Bernabéu en campo rival y centro brillante de Guille Fernández con el exterior tras recortar a su marca. Adrián Guerrero no desaprovechó el regalo y envió el cuero al fondo de las mallas con un cabezazo inapelable.

Uri Pallàs tuvo una doble ocasión para ampliar distancias, pero el gol acabó llegando del bando local. Ibrahim Rabbaj, que acababa de ingresar al terreno de juego, situó el empate entrando de segunda línea para rematar un pase raso de Walsh.

El Chelsea, incluso, pudo acabar llevándose el triunfo sobre la bocina, pero Campos sacó de cabeza el balón sobre la línea para evitar la conexión entre Rabbaj y Mheuka. Así pues, el Barça cierra esta 5ª jornada entre los ocho primeros con 10 puntos, mientras que los 'blues' dormirán, como mínimo, esta noche líderes con 13 unidades en su casillero, a la espera de los encuentros del miércoles.