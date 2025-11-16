Otro golpe de realidad para el Barça Atlètic de Belletti ante un ascendente Espanyol B

Tercera derrota de la temporada para el Barça Atlètic y la que siempre es más dolorosa, en el derbi de filiales. Los de Juliano Belletti nunca supieron encontrarle la fórmula al partido, todo lo contrario que un Espanyol B con las ideas muy claras. El refuerzo de Dro no pudo contrarrestar las múltiples bajas con las que afrontaron el partido los azulgranas y que sobre todo afectaron en la ausencia de un '9' puro que pueda rematar los centros. Con este KO, el Barça Atlètic queda ya a cuatro puntos del líder, el Poblense, mientras que los de Raúl Jardiel siguen con su clara progresión, son ya ocho partidos consecutivos sumando puntos y están ya a solo tres de su máximo rival.

Fue un derbi cerrado y de excesivo respeto hasta que se rompió el partido ya entrada la segunda mitad. Dro fue la gran novedad del miniderbi y protagonizó la primera ocasión de peligro, un disparo centrado desde la frontal que atajó sin problemas un destacado Llorenç Serred. El gallego se ubicó en el interior izquierdo, pero con libertad para centrar su posición.

Sin ideas ni ritmo

La visión de Lluc Castell y la velocidad de Jan Peries crearon muchos problemas a la zaga azulgrana, aunque la mejor ocasión de los locales en el primer tiempo llegó a la salida de un córner. en un remate fuera por poco de Vicandi. Por el Barça Atlètic, apenas destacaron un par de chispazos de Dani Rodríguez.

El guipuzcoano arrancó con fuerza la segunda mitad en un disparo potente que no encontró portería, pero que a la postre, no tuvo continuidad. Ni Roger Martínez, que entró tras el descanso, ni posteriormente Sama Nomoko, Guille, Joan Anaya y Aziz le pudieron dar la vuelta al calcetín a un partido que mantuvo la dinámica de posesión infructuosa del Barça Atlètic y mejores ocasiones para el Espanyol B. Vicandi tuvo dos, la primera una volea que rozó el travesaño y la segunda, una acción donde Jofre Torrents fue providencial, antes de que se rompiera definitivamente el derbi.

Del posible 0-1 al 1-0 definitivo

Y es que se pasó del posible 0-1 de Toni Fernández cuando remató de zurdas al larguero en el minuto 67 al 1-0 que marcó Ferran Gómez solo dos minutos después. El capitán blanquiazul pudo rematar hasta en dos ocasiones dentro del área, circunstancia que no se puede permitir la defensa azulgrana, y a la segunda, no falló.

El tramo final del partido fue un constante quiero y no puedo del Barça Atlètic. Un par de faltas lanzadas por Toni Fernández y poco más para que el Espanyol B ni siquiera llegara a sufrir para conservar tres puntos que confirman su reacción y que no hacen sino confirmar que los de Juliano Belletti no están pasando por su mejor fase, atrapados por las circunstancias y una categoría que aunque no es la que les corresponde, se les hace cuesta arriba.

La ficha técnica

Espanyol B: Llorenç Serred; Marcos Fernández, Adama Timera, Hugo Caroz, Rufo; Ferran (Crespo, 79'), Londoño (Sander, 72'), Jan Peries; Lluc Castell (Xavi Pleguezuelo, 87'), Alejandro Santiago (Jan Moreno, 72') y Vicandi (Letono, 87').

Barça Atlètic: Bernad; Landry (Joan Anaya, 69'), Mbacke, Cortés, Jofre Torrents, Tommy (Roger Martínez, min 46), Brian Fariñas (Guille Fernández, min 62), Dro (Sama Nomoko, min 62), Dani Rodríguez (Aziz, min 84), A. Fernández, Juan Hernández.

Gol: 1-0, Ferran (69').

Árbitro: Anas Bakali Bentaleb (Comité madrileño). TA: Londoño (42'), Ferran (76'), Rufo (88'), Sander (63')/Cortés (30'), Roger (47') y Jofre (57').

Ciutat Esportiva Dani Jarque | 1.583 espectadores.