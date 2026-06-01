El goleador Ignasi Quer, opción para reforzar al Barça Atlètic

Víctor Barberà (9) y Joaquín Delgado (6) fueron los máximos goleadores del Barça Atlètic esta última temporada. Barberá empezará una nueva etapa en el Valladolid mientras que Delgado vuelve al Oviedo tras su cesión al Barça Atlètic. No se descarta que el club blaugrana intente seguir contando con el delantero andaluz pero de momento no hay movimientos conocidos en este aspecto.

Los dos '9' que apuntan a formar parte de la plantilla de Belletti son el juvenil Óscar Gistau y el egipcio Hamza. Ambos son muy prometedores pero muy jóvenes (18 años ambos) y el Barça busca algún goleador más contrastado para disponer de una plantilla compensada y que salga adelante en caso de lesiones. Para lograr el objetivo del ascenso a Priomera Federación el filial blaugrana necesita incorporar gol.

En este sentido ha aparecido el nombre del delantero centro del Hospi Ignasi Quer. David García, en su cuenta Cazurreando, apuntó que el potente delantero centro catalán interesaba al Sabadell, Europa y Nàstic pero que el Barça Atlètic ha tomado la delantera para lograr fichar a este jugador que cumplirá en breve 22 años.

Quer es un futbolista que destaca por ser un ariete muy peligroso en el juego aéreo gracias a su poderío físico. La altura, potencia y olfato goleador son las principales virtudes este '9' puro formado en las canteras del Vic Riuprimer, Manresa, Manlleu y Girona.

El '9' del Hospi es muy útil en el área no solo para convertirse en un buen finalizador sino para descargar balones. Quer es además un jugador muy intenso en la presión.

Ignasi Quer es un '9' puro / CE L'Hospitalet

Su temporada en Tercera Federación con L'Hospitalet ha sido excelente. Quer ha firmado 15 goles para el conjunto riberense pese a que su debut se hizo esperar hasta el 23 de noviembre. En las primeras semanas del curso Quer formó parte del VIc, club con el que anotó cinco goles en las primeras doce jornadas ligueras.

La temporada pasada en el Vic ya sobresalió anotando 16 dianas en La Liga Èlit. En su etapa en el fútbol base sus mejores registros fueron en el Vic Riuprimer cuando era cadete ya que entonces sumó 13 tantos mientras que en el Juvenil A del Girona no era un titular fijo y anotó cinco tantos.

El Hospitalet de Ignasi Quer ha quedado eliminado en el playoff de ascenso a Segunda Federación tras una eliminatoria muy igualada (0-2 y 1-3) ante el Badalona.

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Quer anotó dos goles en el partido de vuelta en un encuentro en el que los de Sergio Juste rozaron una remontada épica.