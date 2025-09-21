Un golazo de Ebrima Tunkara lidera un sobresaliente Juvenil A

Segunda jornada del Barça y segundo recital del equipo de Pol Planas que suma dos triunfos y un bagaje contundente de seis goles marcados y ningún gol encajado. La Damm y el Mallorca son los únicos equipo que han logrado como los blaugranas los seis primeros puntos en juego.

El Juvenil A de Pol Planas salió decidido a encarrilar pronto el partido en Vidreres. En su primera titularidad Ebrima Tunkara volvió loca a la zaga gerundense y ya pudo marcar a los seis minutos. El gambiano, jugando de extremo derecho, se plantó solo ante el portero Diego Vicente pero quiso ajustar en exceso su remate. Ebrima participó también en la segunda ocasión blaugrana peinando un balón que remató Pedro Rodríguez.

Este es el once de Pol Planas contra el Girona / FCB

El primer aviso del Girona llegó al cuarto de hora con un remate desviado de Richard Martínez. El Barça no perdía el dominio y Orian Goren ganaba presencia. El israelí se plantó en el área pero decidió asistir a Pedro Rodríguez que rozó el gol con su remate. La conexión Orian-Ebrima fue bestial en el minuto 21 con una jugada genial del zurdo que remató Orian al larguero con mucha violencia.

El gol del Barça tenía que llegar producto de un juego espectacular y así fue. Primer gol de Ebrima con el Juvenil A en una acción en la que el africano de solo 15 años mostró su enorme nivel. 'Ebri' sde fue de dos y remató con clase a la red. Era el minuto 29 y el Barça no aflojaba pese a que la lluvia y el viento amenazaban con aguar la fiesta culé. El Girona generó su mejor ocasión a seis minutos para el descanso con un cabezazo que salvó Max Bonfill.

La respuesta blaugrana fue formidable con un gran gol de Uri Pallás. El extremo fichado del Espanyol inició una gran acción por la izquierda, combinó con Pedro Rodríguez y sorprendió con un latigazo desde fiera del área. El temporal lluvioso se quedaba corto con el temporal futbolístico del equipo de Pol Planas.

Las noticias para el Girona siguieron siendo negativas ya que justo antes del descanso escoda vio la segunda amarilla y dejó a los locales con un hombre menos. El Barça no pudo ampliar su ventaja en el marcador aunque no faltaron ocasiones para lograrlo. Uri Pallás rozó su segundo tanto con un remate fantástico. Adrián Guerrero también gozó de un par de ocasiones pero el marcador no sufrió variaciones.

El equipo de Pol Planas pinta muy bien. Si el jueves ganó en Newcastle (2-3) el retorno a la liga no le pesó y el juvenil A ofreció una imagen futbolística sobresaliente.