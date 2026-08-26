Golazo de crack de Bisiwu con el Barça Atlètic

Penúltima prueba del Barça Atlètic antes del inicio oficial de la temporada. El sábado, el filial blaugrana se medirá en la Ciutat Esportiva al Cornellà en un último amistoso que se disputará a puerta cerrada.

El 2 de septiembre, el Barça Atlètic jugará contra el Sabadell la final de la Copa Catalunya correspondiente al pasado curso mientras que el estreno liguero llegará el día 6 contra el Náxara.

Belletti alineó un equipo en el que Pedro Villar y Orian Goren tenían que ejercer de interiores y Bisiwu de extremo izquierdo con el ecuatoriano Josué Caicedo por detrás.

La primera ocasión del conjunto blaugrana nació de las botas del extremo belga. Bisiwu superó a dos rivales y su remate a portería salió muy cerca de la portería reusense.

Bisiwu es un extremo diferencial / Valentí Enrich

Los visitantes inquietaron por primera vez la meta de Iker con un chut cruzado muy peligroso de Cámara. Pese al dominio blaugrana, el marcador no varió hasta el tramo final del primer período.

La insistencia blaugrana tuvo su premio en el minuto 40 con un gol de crack de Bisiwu. El extremo belga inauguró el marcador con una maniobra muy estética superando al portero Guiu tras un excelente recorte pisando el balón y una magnífica definición.

Bisiwu que ya se estrenó en la pretemporada con dos goles con el primer equipo evidenció su gran calidad con un gol remarcable con la pierna izquierda.

Bisiwu se estrenó con el Barça Atlètic / Valentí Enrich

El Reus rozó el empate justo antes del descanso pero lo evitó con una gran parada el vallesano Iker Rodríguez.

Bajo la atenta mirada de Deco y Bojan Krkic en el palco del Johan Cruyff en la segunda mitad el filial arrancó con gran ambición. De hecho, el filial blaugrana envió dos balones a la madera en los primeros compases de la reanudación. Hafiz Gariba e Ignasi Quer rozaron un 2-0 que se resistía en el Johan.

Los máximos responsables técnicos del Barça se dieron cita en el palco del Johan Cruyff / Valentí Enrich

El conjunto blaugrana perdonó en exceso y el Reus lo aprovechó. Cámara logró equilibrar el partido con un gol que llegaba cuando todavía restaba un cuarto de hora de partido.

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El conjunto de Belletti logró volver a mandar en el marcador con un preciso cabezazo del central Álex Campos a la salida de un córner. Los blaugranas siguieron generando peligro y Shane Kluivert estrelló otro balón más en la madera.