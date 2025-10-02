El gol que reivindica a Shane Kluivert, el talento más oculto de la generación de Lamine

Shane Kluivert disputaba este miércoles su cuarto partido de la Youth League. La temporada pasada tuvo un papel testimonial con 46 minutos sumados en dos partidos.

En el tramo final de la competición era un habitual de las convocatorias y pudo formar parte del equipo que se coronó como campeón de Europa.

Shane era el curso pasado un delantero del Juvenil B que disfrutaba de las veces que Belletti lo ascendía. El rol esta temporada de Shane es muy diferente ya que es un jugador a todos los efectos del Juvenil A.

Shane Kluivert es un extremo muy técnico / Dani Barbeito

Hasta ahora había jugado tres partidos pero todavía no se había estrenado como goleador. Pol Planas decidió apostar por la delantera Sama-Adrián-Uri Pallás pero una vez más se demostró que en el fútbol moderno son tan importantes los titulares como los que aparecen des del banquillo.

Shane ingresó en el campo en el minuto 67. El PSG estaba ganando (0-1) pero acababa de perder la superioridad numérica al sufrir una expulsión.

En la banda izquierda del ataque Orian Goren estaba ocupando el rol de Uri Pallás que fue el jugador crificado con la expulsión de Álex Campos y el ajuste táctico de Pol Planas.

Así llegó el gol de Shane Kluivert al PSG / Dani Barbeito

Dos minutos después de entrar al Johan Cruyff Shane marcó un gol que hubiera firmado su padre Patrick. Si Patrick Kluivert es uno de los '9' más elegantes que ha defendido la camiseta del barça su hijo Shane dispone también de una técnica exquisita.

Menos espigado que su padre, Shane es un extremo diestro que suele jugar por la izquierda aunque Pol Planas lo está utilizando este curso en más ocasiones de '7'.

Shane remató con una clase extraordinaria enviando el balón a las mallas de la portería del conjunto parisina.

Era su primer gol en la Youth League y su primer tanto en partido oficial con el Juvenil A. Shane nunca será un goleador como su padre ya que es más asistente que definidor pero goles como este reivindican su figura.

Shane Kluiver solo necesitó dos minutos para marcarle un gol al PSG / Dani Barbeito

Su caso es paradójico ya que cuando llegó al Barça en su etapa de alevín era el jugador más conocido y mediático de la generación del 2007.

El apellido Kluivert situaba los focos en el pequeño Shane y los que quedaban ocultos eran Lamine Yamal, Cubarsí, Bernal, Jofre Torrents y el resto de magníficos jugadores de esta quinta de oro.

Shane Kluivert se entendía muy bien con Lamine Yamal / Valentí Enrich

Con el paso de los años Lamine y el resto de jugadores citados han quemanpo categorías a un ritmo vertiginoso mientras que el crecimiento de Shane ha sido a fuego lento.

La temporada pasada Shane era jugador del Juvenil B mientras que Lamine y Cubarsí ya eran titulares en el primer equipo. Shane marcó seis goles pero se especializó en repartir numerosas asistencias.

En su etapa de cadete había sumado 13 dianas alternando titularidades y suplencias.

Shane Kluivert es uno de los jugadores destacados del Juvenil B / FCB

Cada jugador necesita su proceso y crecimiento y no hay que olvidar que Shane cumplió la mayoría de edad el pasado 24 de septiembre.

Con Pol Planas de entrenador Shane Kluivert afronta una temporada decisiva para intentar ganarse el ascenso al Barça Atlètic.

Goles como el que le ha marcado al PSG pueden ayudarle a convencer a propios y extraños que es mucho más que el hijo del gran Patrick Kluivert. Shane es simplemente Shane.