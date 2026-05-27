Gol olímpico de Ahmed Abarkane para liderar el once ideal de La Masia

Los cuatro equipos del fútbol-11 del Barça que debutaron en el Campeonato de Catalunya este fin de semana resolvieron sus compromisos con nota muy alta.

A la espera de que este miércoles (20h) el Juvenil B se clasifique para las semifinales en el campo de la UE Quart, las eliminatorias de cuartos fueron un éxito rotundo de los blaugrana.

Los dos equipos cadetes golearon a sus rivales mientras que los infantiles superaron con autoridad una eliminatoria a partido único que todos los equipos del Barça jugaron en la Ciutat Esportiva. Sus clasificaciones excelentes en el campeonato liguero les otorga la ventaja de jugar como locales tantos los cuartos como las semifinales.

Una obra de arte

En la goleada del Sub-16 (6-0) contra el Sant Cugat brilló con luz propia el gol de Ahmed Abarkane. El lateral izquierdo de Olot encarriló el triunfo con un 2-0 que fue más que un gol.

Los goles olímpicos siempre son sorprendentes y van asociados a un punto de azar y desconcierto de la defensa rival pero en este caso el mérito fue de Ahmed. El zurdo del Sub-16 anotó un golazo con un centro-chut impecable.

Su golpeo de balón es propio de un jugador especial y diferente. El partido se había estrenado con un gol de Artem Rybak mientras que el festival continuó con un doblete de Ignasi Bassas. Jude Barry y Robert Oliveras sellaron con sus dianas el 6-0 final.

El Sub-16 del Barça jugará la semifinal el sábado a las 12h en Sant Joan Despí ante el Girona.

Victorias autoritarias

El Sub-15 también logró el pasaporte a las semifinales sin despeinarse. Los de Álex Fernández golearon (7-1) al Mercantil. En el Sub-15 blaugrana marcaron Víctor Lao, Johan Leiva, Jan Rizos, Dragos Bívol, Divi Ejiofor y Lucas Bernal. También anotó un gol en propia puerta Pol Fernández.

Guerras anotó el gol del honor de los visitantes. El Sub-15 blaugrana jugará contra el Girona (domingo 12h) la semifinal de este Campeonato de Catalunya.

El Sub-13 ganó al Cornellà en los cuartos de finalñ del Campeonato de Catalunya / FCB

El Sub-14 y el Sub-13 se midieron al Cornellà en los cuartos del campeonato de Catalunya con otros dos resultados favorables al Barça.

Los de Adrià Monràs se impusieron (4-1) gracias a las dianas de Amaya, Hugo, Derek y Gerard Mateo. Los de Jordi Pérez vencieron (2-0) con el acierto goleador de Guillem Balcells y Pep Farrés.

El sábado a las 10h en la Ciutat Esportiva el equipo de Jordi Pérez se medirá al Badalona.

En la categoría Sub-14 el domingo a las 10 horas Barça y Espanyol se medirán en un miniderbi trepediante para buscar una plaza para la final.

El 1x1 del once ideal en La Masia

Nuestro once ideal de la semana es el siguiente: Max Bonfill, Víctor Lao, Hafiz Gariba, Guillem Balcells, Ahmed Abarkane; Pedro Villar, Quim Junyent, Ignasi Bassas; Artem Rybak, Divine Ejofor y Pep Farrés.

MAX BONFILL: El portero de Vic ha completado una temporada magnífica con el Juvenil A. Contra la UD Las Palmas compoletó un partido impecable. En la final, Pol Planas aplicó la rotaciuón habitual en este tramo de temporada y el titular fue Iker Rodríguez.

VÍCTOR LAO: El defensa del Sub-15 volvió a su demarcación natural de lateral derecho contra el Mercantil (7-1). Víctor marcó un gol en los cuartos del campeonato de Catalunya.

GUILLEM BALCELLS: Ser un central dominador y además aportar goles con frecuencia está solo al alcance de los privilegiados. Guillem marcó un gol en el triunfo (2-0) del Sub-13 contra el Cornellà en los cuartos del Campeonato de Catalunya.

Guillem Balcells celebra su gol al Cornellà / FCB

HAFIZ GARIBA: El central ghanés estuvo magnífico en los tres partidos de la copa de Campeones juvenil. Hafiz es un central potente, rápido y con un gran pie para iniciar el juego.

GUILLEM BALCELLS: Ser un central dominador y además aportar goles con frecuencia está solo al alance de los privilegiados. Guillem marcó un gol en el triunfo (2-0) del Sub-13 contra el Cornellà en los cuartos del Campeonato de Catalunya.

AHMED ABARKANE: El lateral izquierdo del Sub-16 brilló contra el Sant Cugat (6-0) con un gol olímpico sorprendente. Ahmed se está ganando a pulso jugar en categorías superiores.

PEDRO VILLAR: El gallego marcó el gol que avanzaba a los de Pol Planas en la final de la Copa de campeones Juvenil. La expulsión de iu facilitó la remontada blanca.

Villar avanzó al Barça en la final de la Copa de Campeones / FCB

QUIM JUNYENT:El de Balsareny fue el mejor jugador del Barça en la final a cuatro que los de Pol Planas disputaron en Alcalá de Henares. Quim brilló tanto en las semis (2-0) contra Las Palmas como en la final (1-4) ante el Real Madrid.

IGNASI BASSAS: El interior del Sub-16 firmó un doblete espectacular en la goleada de su equipo (6-0) al Sant Cugat en los cuartos del Campeonato de Catalunya. El Girona será el último obstáculo para plantarse en la final.

ARTEM RYBAK: La perla ucraniana destacó como es habitual en la victoria del Sub-16 (6-0) ante el Sant Cugat. Artem marcó un gol y generó mucho perligro.

Artem Rybak es un mediapunta diferencial / FCB

DIVINE EJIOFOR: Divi siempre suma goles en un Sub-17 que goleó (7-1) al Mercantil en un triunfo muy coral en los cuartos del Campeonato de Catalunya.

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PEP FARRÉS: El extremo del Sub-13 marcó un gol decisivo en el partido de cuartos del Campeonato de Catalunya. El Barça se impuso (2-0) al Cornellà.