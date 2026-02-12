Otra lesión grave en el filial del Barça: Gistau, unos tres meses de baja

Òscar Gistau encendió las alarmas y tuvo que ser sustituido antes de la media hora de juego en los cuartos de final de la Copa del Rey juvenil entre el FC Barcelona y la UD Las Palmas en el Estadi Johan Cruyff. El delantero centro sufrió unos problemas musculares que le obligaron a finalizar antes de tiempo el encuentro que el conjunto de Pol Planas cerró con un triunfo por la mínima, aunque pudo golear, para sellar el pase a la 'final four' de la competición del KO.

Los servicios médicos del Barça no quisieron correr ningún riesgo con Gistau teniendo en cuenta su historial de lesiones reciente. Tuvieron claro desde el primer momento que no forzarían al atacante de 17 años, que el año pasado sufrió una grave lesión muscular y al principio de la presente temporada una rotura parcial del menisco externo de la rodilla izquierda, y que debían cambiarlo ante cualquier molestia física. Según ha podido saber SPORT, el que se considera uno de los '9' más prometedores de La Masia volverá a tener que parar varios meses.

Gistau es un delantero centro muy prometedor / FCB

Y es que después del partido los galenos culés no encontraron ninguna lesión de gravedad, pero este miércoles Gistau se ha sometido a las pruebas médicas pertinentes para corroborarlo y se ha detectado una pequeña rotura en la zona inferior del isquiotibial. Aunque es una lesión diferente a la de la temporada pasada, el delantero estará entre 10 y 12 semanas de baja. Baja importante para Juliano Belleti de cara al tramo decisivo del curso.

Cabe recordar que Òscar Gistau solo ha sido titular en dos ocasiones con el Barça Atlètic esta campaña. La lesión meniscal frustró su buen inicio de curso y desde su reaparición a mediados de enero apenas había disputado tres 'ratos' para reencontrarse con sus mejores sensaciones poco a poco. Este miércoles volvió a sufrir una lesión que le apartará casi tres meses más de los terrenos de juego.