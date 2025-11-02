En directo
Girona B – Barça Atlètic, en directo: resultado y goles del partido de 2ª RFEF
Sigue el minuto a minuto del derbi de filiales entre Girona B y Barça Atlètic (12.00h; Esport3) en Montilivi
Alineación
El FC Barcelona ha confirmado la alineación compuesta por Emilio Bernad; Landry, Cortés, Cuenca, Jofre; Bryan Fariñas, Tommy, Toni Fernández; Dani Rodríguez, Ureña y Sama Nomoko.
Llegada
El Barça Atlètic ya se encuentra en Montilivi y ha comprobado el césped, siempre muy bien cuidado, del equipo gironí.
Derbi por todo lo alto
¡Buenos días! Girona B y FC Barcelona B se miden en Montilivi en la novena jornada del Grupo 3 de la Segunda Federación. El Barça llega como líder, pero el Girona lo desbancaría en caso de victorias ya que les separan dos puntos en la clasificación.
Sin duda, nos espera un gran encuentro
