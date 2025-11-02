Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Girona B – Barça Atlètic, en directo: resultado y goles del partido de 2ª RFEF

Sigue el minuto a minuto del derbi de filiales entre Girona B y Barça Atlètic (12.00h; Esport3) en Montilivi

Sama Nomoko es uno de los valores seguros del Barça Atlètic

Sama Nomoko es uno de los valores seguros del Barça Atlètic / Valentí Enrich

Jordi Gil

Jordi Gil

