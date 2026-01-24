¿Quién es Gerard Sala, la novedad de Flick en el último entrenamiento del Barça?

El último entrenamiento del FC Barcelona dejó un nombre poco habitual alrededor del primer equipo: Gerard Sala. El joven guardameta del Juvenil B fue la solución de emergencia de Hansi Flick para completar la sesión en la Ciutat Esportiva Joan Gamper ante la ausencia de varios porteros con dinámica habitual.

El técnico alemán no pudo contar con Kochen, convocado con el Barça Atlètic para el duelo de este sábado ante el Poblense. Un partido clave para el filial que dirige Juliano Belletti, segundo clasificado a cuatro puntos del líder, y que se presenta como una oportunidad decisiva para seguir peleando por el ascenso directo a Primera RFEF. Aunque se espera que entre en la convocatoria ante el Oviedo, Flick necesitaba completar el trabajo bajo palos y recurrió a Sala.

¿Quién es Gerard Sala?

Gerard Sala nació en Granollers el 25 de enero de 2008 y tiene 17 años, aunque este domingo cumplirá la mayoría de edad. Es juvenil de segundo año y forma parte de la estructura del fútbol base azulgrana desde 2017, cuando llegó procedente de la Escola de Futbol Mataró. En novimebre de 2024 firmó su renovación hasta el 30 de junio de 2027, asegurándose completar toda su etapa juvenil en el club, una señal clara de confianza por parte de los responsables de la cantera.

Dentro del club se le define como un portero moderno. Destaca por su juego con los pies, su valentía para actuar lejos del área y su rapidez de reflejos. Es ágil, tiene buena lectura del juego y no se esconde cuando debe asumir riesgos, un perfil muy alineado con lo que se exige hoy a los guardametas en el Barça. En su momento llamó la atención por su imagen, con un look que recordaba al de Marc Cucurella, una anécdota porque lo verdaderamente relevante es su evolución constante.

Sin hacer demasiado ruido mediático, Sala ha ido quemando etapas con regularidad. Siempre cumplidor, con actuaciones sólidas, ha progresado por las diferentes categorías sin discusión ni atajos. Ahora, su presencia en un entrenamiento del primer equipo supone un pequeño premio al trabajo silencioso de muchos años y una experiencia valiosa en un momento clave de su formación.

Para Flick, fue una solución puntual. Para Gerard Sala, una oportunidad que refuerza su crecimiento y confirma que el club sigue contando con él.