Genís Clua se destapa como goleador: Atención al '9' que se cuece en La Masia

Campo 7 de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El Juvenil B del Barça recibe a la Damm. Los espectadores más fieles saben que el horario (12h) les dificulta poder ver al primer equipo del Barça contra el Rayo pero el esfuerzo merece la pena.

El equipo de Cesc Bosch sacó el tarro de las esencias y nos brindó un espectáculo enorme. La Damm había conseguido ganar el partido de la División de Honor pero la derrota del Juvenil A fue 'vengada' por el Juvenil B que goleó (6-0) a los cerveceros.

En un fin de semana con cuatro partidos entre el Barça y la Damm, los blaugranas lograron tres victorias y solo sufrieron una derrota. Dejando al margen el tropiezo del Juvenil A (1-0), el Sub-16 se exhibió en el campo de la Damm (1-4) mientras que el Sub-15 también superó con autoridad (6-2) a los rojiblancos.

Genís Clua es un jugador polivalente y muy completo / Instagram

El jugador que más goles marcó en estos cuatro enfrentamientos entre el Barça fue Genís Clua. Genís está en clara progresión ascendente en una temporada que empezó complicada para él y se ha vuelto muy ilusionante con el paso de las jornadas.

Este futbolista de 17 años acabó la temporada pasada y arrancó el presente curso con molestias físicas. Genís ha estado de baja muchos meses y no fue a causa de una lesión grave sino por molestias en la espalda que le han obligado a no competir. Estas molestias han sido consecuencia del crecimiento físico de este chaval de El Pinell de Brai (Tarragona).

Genís ha sido siempre uno de los jugadores más bajos de su generación (2009) pero el crecimiento tardío está siendo espectacular y este interior o delantero centro ya merodea el metro y 80 centímetros de altura y todavía puede crecer más. Estos centímetros de más que está ganando le dan más opciones para rendir en la demarcación de delantero centro.

Su demarcación natural es la de centrocampista pero ya de cadete empezó a alternar su posición de centrocampista con la de delantero. En un principio se sentía muy cómodo en la función de falso '9' pero ahora mismo da la sensación de poder ejercer con todas las garantías como delantero centro puro.

Ante la Damm, Genís marcó tres goles de ariete clásico demostrando mucha potencia y presencia en el área. Su juego aéreo es cada vez mejor y además de destacar por su instinto rematador, Genís mantiene una técnica notable con el balón en los pies.

Genís celebra un gol con Iu / Instagram

El de 'les terres de l'Ebre' es un jugador muy sacrificado y trabajador, cualidades que aplica en su día a día. Los que lo conocen lo definen como un chico muy autoexigente y ambicioso que siempre está a la disposición del equipo para lo que se le necesite.

Hay quién lo ve con más futuro como interior/mediapunta pero el exceso de talento de jugadores de La Masia en esta posición y la escasez de 'nueves' de proyección puede que le estabilicen en esta demarcación.

Los dolores de espalda ya han quedado atrás y Genís está en su mejor momento. Los seis goles que ha anotado esta temporada los ha anotado en los últimos cinco partidos. Si ante la Damm anotó un hat-trick, también vio puerta ante el Olot, Cornellà y Vilassar.

En estos momentos, Genís Clua es el '9' fijo para Cesc Bosch y si sigue creciendo en todos los aspectos (físico y futbolístico) su progresión puede ser ilimitada.

Su hermano Selvi juega en el Mirandés cedido por el Almería mientras que su padre Selvi Clua Feliu fue futbolista del Nàstic de Tarragona. 'El petit' como lo conocían cuando no destacaba por su altura es uno de los grandes tapados de La Masia. Mucha atención a Genís Clua.

Genís forma parte de nuestro once ideal de la semana en La Masia: Max Bonfill, Iker Nsang, Luca Pérez, Pol Jou, Ahmed Abaekane; Hugo Garcés, Genís Clua, Xavi Miràngels; Byron Mendoza, Destiny Ejiofor e Iu Martínez.

El 1x1 del once ideal de La Masia

MAX BONFILL: El portero de Vic realizó paradas de mérito en los primeros minutos del partido del Juvenil A en el campo de la Damm. La derrota (1-0) del equipo de Pol Planas fue injusta ya que los blaugranas crearon ocasiones suficientes para darle la vuelta al gol inicial. Max retornó a la titularidad cuajando un buen encuentro.

Max Bonfill es un portero de indudables virtudes / Dani Barbeito

IKER NSANG: El Sub-15 del Barça goleó (6-2) a la Damm con una exhibición del conjunto de Álex Fernández. Iker Nsang brilló con un doblete pero también lucieron su enorme nivel Jugadores como Divi, Adrián Sánchez, Darwin o Minguk Lee. Iker Nsang volvió a ser determinante y ya suma seis goles en lo que llevamos de campeonato.

LUCA PÉREZ: El central del Sub-16 debutó con éxito con el Juvenil B. Luca Pérez formó una dupla espectacular con Joan Inglés en un partido en el que ambos resolvieron de maravilla el trabajo que planteó la Damm. Pese al resultado (6-0) el conjunto visitante tuvo momentos de acercamiento al área blaugrana que fueron bien neutralizados por la defensa del Juvenil B del Barça.

Luca Pérez volvió a marcar / Dani Barbeito

POL JOU: El central del Sub-14 va a más. A su tradicional salida limpia de balón, Pol Jou le ha añadido muchas dosis de agresividad y solvencia. Contra el Atlètic Segre (6-2) todos los jugadores de Álex Fernández ofrecieron una gran versión. Además de Pol, podríamos incluir en esta selección semanal a jugadores como Juan Fernández, Agus, Guerau o Hugo Tomás.

Pol Jou es un central zurdo de gran proyección / Dani Barbeito

AHMED ABARKANE: El lateral izquierdo del Sub-16 anotó un golazo en el gran triunfo (1-4) de su equipo en el campo de la Damm. Ahmed es un futbolista rápido, potente y muy técnico que destaca en todas las facetas de un jugador de banda.

HUGO GARCÉS: El aragonés fue, con Artem Rybak, el motor de un Sub-16 que ofreció un recital (1-4) en el campo de la Damm. Hugo Garcés marcó un gol y aportó su habitual despliegue en la zona ancha del terreno de juego.

Hugo garcés celebró así un gol con el Sub-16 / FCB

XAVI MIRÀNGELS: El Juvenil B blaugrana completó ante la Damm (6-0) su mejor partido y uno de los grandes culpables fue Xavi Miràngels. El fino interior blaugrana ofreció un recital de pases filtrados y de jugadas en las que recordaba a Dro o incluso a Pedri.

Xavi Mirangels es un centrocampista con una calidad excelsa / Dani Barbeito

GENÍS CLUA:El polivalente jugador de 'les Terres de l'Ebre' marcó tres goles en la goleada del Juvenil (6-0) a la Damm. Genís suma ya seis dianas tras haber disputado 15 partidos del campeonato liguero.

BYRON MENDOZA: El extremo madrileño ofreció un recital de desequilibrio y eficacia ante la Damm (6-0). Byron Mendoza marcó los dos primeros goles y volvió loca a la defensa cervecera.

Byron Mendoza está cuajando una temporada brillante con el Juvenil B / Dani Barbeito

IU MARTÍNEZ: El extremo de Suria ha vuelto pletórico de su lesión. Contra la Damm marcó un golazo y repartió dos asistencias. Iu es un puñal por la banda izquierda prácticamente imparable para cualquier lateral.

Iu Martínez es un extremo espléndido / Dani Barbeito

DESTINY EJIOFOR: El delantero centro del Sub-12 marcó tres goles en el triunfo de su equipo (1-4) en el campo del Unificació Llefià. Destiny suma ya 39 goles en el campeonato liguero y se escapa como el máximo realizador del fútbol-11 barcelonista.