Gai Assulin: "Nunca había contado que una lesión cortó mi proyección"

El ADN Masia es un buen espacio para escuchar a jugadores formados en la cantera del Barça que ante las preguntas de Andrea Ginés y Jaume Marcet desnudan su alma y cuentan verdades que pueden ayudar a los actuales jugadores del fútbol formativo. Gai Assulin llegó al Barça en su primer año de infantil y aunque pudo debutar con el primer equipo siempre le quedarán las ganas de haber podido mantenerse en la élite jugando para el club de sus sueños.

Pregunta: ¿Recuerdas como fueron tus inicios en el Barça?

R:"Todo empezó en un campus de Andorra donde me vio el señor Martínez Vilaseca que fue quién me recomendó al Barça. Empecé en el Infantil B que dirigía Fran Sánchez. Yo ya era aficionado del Barça y para mí era un gran sueño venir a Barcelona para jugar ben este gran club".

"Mis inicios en el Barça fueron muy complicados ya que el idioma era un inconveniente grande y yo tampoco dominaba el inglés. La comunicación era difícil. Llegué con doce años y a esa edad los chicos van a la suya y te sientes solo" Gai Assulin — Exfutbolista

P.¿Fue sencilla la adaptación?

"No, fue realmente muy complicado ya que el idioma era un inconveniente grande y yo tampoco dominaba el inglés. La comunicación era difícil. Cuando llegas al Barça con 16 o 17 años la gente tiene empatía y te ayuda. Pero yo llegué con doce años y a esa edad los chicos van a la suya y yo estaba muy solo y lo pasé muy mal."

La generación de Gai era extraordinaria / Zoltan Czibor

P: Era una gran generación la tuya. ¿Que nombres destacarías?

R:"La verdad es que era un equipazo. Montoya, Bartra, Carles Planas, Cristian Tello... había grandes jugadores y muchos han triunfado a nivel profesional."

"A Thiago y a mí nos salía todo bien y recibíamos muchos elogios. Y subimos muy rápido. Recuerdo que en una temporada pasé del Cadete A al Juvenil B y luego al Barça B" Gai Assulin — Exfutbolista

P:¿Quiénes creías en esa época que triunfarían?

R: "Entonces yo lo veía diferente y pensaba que todos eran muy buenos y todos triunfarían al más alto nivel. Con los años me he dado cuenta de que el éxito depende de muchos factores y la mayoría no dependen de ti. En aquella generación yo recuerdo por ejemplo al alemán Denis Krol que era un portento físico y era realmente bueno y luego le perdí la pista però no pudo llegar a lo más alto."

Gai se estrenó de blaugrana con el Infantil B / Zoltan Czibor

P: Coincidiste también con Thiago Alcántara...

R:"Tengo muy buena relación con él.. Hasta hace poco nos veíamos a menudo en Inglaterra. Somos muy amigos. La verdad es que si que tengo grandes recuerdos de aquella época en la que jugábamos juntos. Nos salía todo bien y recibíamos muchos elogios. Y subimos muy rápido. Recuerdo que en una temporada pasé del Cadete A, Juvenil B al Barça B"

Gai y Thiago Alcántara eran los cracks de su generación / Pedro Castroverde

P: ¿Qué entrenador te marcó más?

R: "Todos los que tuve fueron muy buenos y de todos aprendí un montón. Fran Sánchez fue el primero, Sergio Lobera era muy exigente y positivo. Con García Pimienta aprendimos mucho y luego me tocó trabajar para Guardiola y Luis Enrique."

"Aprendí mucho de todos los entrenadores que tuve. Fran Sánchez fue el primero y luego me marcaron Sergio Lobera y García Pimienta. Guardiola y Luis Enrique son grandes técnicos con los que tuve la suerte de trabajar" Gai Assulin — Exfutbolista

P: Tu temporada en el Barça B con Pep fue excelente

R: "Cierto. Fue una temporada increíble. Hace un año nos juntamos todos y guardamos un recuerdo precioso de aquella temporada. Jugamos muy bien, ascendimos y la verdad es que jugué muy bien."

Gai se ganó la confianza de Guardiola / Zoltan Czibor

P: Cuando Guardiola subió al primer equipo se hablaba de que Thiago y Gai subirían con él. ¿Que pasó?

R."Yo también lo creí pero no fue fácil. Yo pensaba que iba a tener mi oportunidad. Hablé con Pep y le expliqué que las cosas con Luis Enrique no iban tan bien como en el curso anterior. Luego empecé a jugar más con Luis Enrique y volví a hablar con Pep. Antes de la pretemporada Guardiola se reunió conmigo y me dijo que contaba conmigo y que empezaría a viajar a la gira y que haría la pretemporada. Por su parte mi representante se había reunido con Txiki Begiristain para preguntarle porque no me convocaban y entonces Guardiola me dijo que estaba prevista mi convocatoria a ir pero a causa de mi agente y su pregunta decidieron que volviera al filial. Fue toda una lección de vida. Además con Luis Enrique jugué menos y me costó mucho más."

Gai jugó a las órdenes de Luis Enrique / Javier Ferrándiz

P: ¿Hay más razones para que no triunfaras en el Barça?

"Hay un tema que nunca conté y es que tras una lesión de rodilla grave me tuvieron que quitar una parte importante del menisco externo. Nunca volví a ser el mismo y sentí mucho dolor y me costaba acabar los partidos. Jugaba con dolor y eso me afectaba y me frenó mi carrera. Además me fui al Manchester City y no fue una buena elección. En esos años cuando iba a un club en ocasiones no me fichaban porque veían en la revisión médica que mi rodilla había quedado dañada. Creo que esta lesión es la peor que existe, peor que una de cruzados. Yo era un jugador muy explosivo y nunca volví a sentirme bien. Esto no lo expliqué mientras fui jugador y algunos médicos como el del City no recomendaban mi fichaje. Esta cuestión me afectó a mi musculatura y sufrí muchas lesiones musculares que me perjudicaron mucho. Las lesiones musculares no llegaban por sí mismas sino por la descompensación entre las dos piernas en las musculaturas a causa de la rodilla. Ahora mismo cuando voy a un doctor y me inspecciona la rodilla me dice que no sabe como he podido aguantar tanto tiempo así jugando al fútbol. Y al margen del tema de la lesión es evidente que me equivoqué en algunas decisiones que tomé. "

"Tras una lesión de rodilla grave me tuvieron que quitar una parte importante del menisco externo. Nunca volví a ser el mismo y sentí mucho dolor y me costaba acabar los partidos" Gai Assulin — Exjugador

P: ¿Te gustaría volver al Barça?

R: "Claro. Yo soy muy culé y como os he dicho ya lo era antes de jugar en el Barça ya era aficionado de este club. No sé en que lugar pero me gustaría volver. Ahora entreno a jugadores en la academia del Manchester City y del United y me gustaría progresar como técnico. Me veo muy identificado con el estilo Barça y la idea de apostar por jugadores canteranos antes que fichar futbolistas de fuera".

Gai volvió al Mini con el Racing / Valentí Enrich

P: Tu has pasado años en el Barça y te has formado en la cantera però no solo eres ADN Masia por tu juego sino también por tu manera de comportarse y ser buena persona.

R: "Estoy totalmente de acuerdo con esto. Creo que en el Barça no solo aprendí a ser un buen extremo, un buen jugador de fútbol sino que me enseñaron unos valores y unos códigos que me han servido para toda mi vida. Me educaron y me enseñaron a alegrarte de que a tus compañeros les vaya bien y tengo grandes recuerdos de lo que aprendí allí."