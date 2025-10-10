El futbolista profesional que debuta como segundo entrenador del Sub-13 del Barça en Orlando

Víctor Rodríguez acaba de colgar las botas pero sigue sintiéndose feliz ya que ha vuelto a sus orígenes. En la cantera del Barça el sabadellense se formó en las etapas alevín e infantil. Aunque tuvo que dejar el club antes de lo esperado su carrera fuera de Barcelona fue más que notable.

Después de una última etapa como jugador con el Goa en la India, Víctor Rodríguez es un 'refuerzo' de lujo para los infantiles de primer año del Barça.

Víctor Rodríguez es el ayudante de Jordi Pérez / Instagram

Víctor empatiza con los jugadores del Barça desplazados a Florida ya que él vivió experiencias similares en su etapa en la cantera blaugrana.

El que ahora ejerce como mano derecha de Jordi Pérez formó parte de la generación de Jordi Alba (1989). Era una generación menos considerada que la de Bojan (1990) pero el éxito profesional de algunos jugadores fue destacable.

Victor Rodríguez ern su etapa de alevín en el Barça / Instagram

Además de Jordi Alba, Aleix Vidal llegó a jugar en el primer equipo barcelonista y Víctor Ruiz ha militado en equipos importantes como el Espanyol o el Villarreal. El propio Víctor Rodríguez ha militado en clubs del nivel del Getafe, Elche, Sporting o Zaragoza.

Víctor Rodríguez coincidió con Messi en un Elche-Barça / Joan Ignasi Paredes

Víctor no lo tuvo fácil ya que su físico era muy liviano y eso le barró el paso más allá del Infantil A barcelonista. En un reportaje en Barça TV cuando era alevín Víctor Rodríguez exhibía una madurez y un discurso que se contradecían con su físico.

La plantilla del Alevín a del Barça en el quie jugaban Víctor Rodríguez y Jordi Alba / Instagram

Víctor tuvo la mala suerte de coincidir con un técnico que impuso su visión cortoplacista y no tuvo paciencia para esperar que su desarrollo físico tardío pudiera corresponder con un talento extraordinario..

Extremo fino y creativo, Víctor no se hundió tras tener que dejar el Barça y consiguió su sueño de convertirse en un futbolista profesional.

Víctor Rodríguez se enfrenta a Jordi Alba con quién coincidió en el fútbol base blaugrana / Ignasi Paredes

Pese a ser un delantero pequeño su habilidad para el regate y para inventar asistencias de gol le dio la oportunidad de labrarse una carrera más que digna.

274 partidos como profesional en España, 22 ligas en Primera y Segunda División además de experiencias enriquecedoras como jugar en EEUU en el Seatle Sounders o en el fútbol de la India le han convertido en un amplio conocedor de todos los secretos del fútbol.

Víctor Rodríguez despuntó en el Zaragoza / Javier Ferrándiz

Esta amplísima experiencia la quiere poner ahora, a sus 36 años, al servicio de los chicos de la cantera blaugrana. Esta temporada se estrena como segundo técnico del Sub-13 barcelonista.

Los jugadores y cuerpo técnico del Sub-13 se encuentran en Orlando / Instagram

Cuando Vìctor dejó el fútbol base del Barça dos décadas atrás su actual jefe Jordi Pérez ya empezaba su labor en la Barça Escola.

Pérez no ha dejado desde entonces de trabajar en el fútbol formativo del Barça del que es todo un maestro al que los jugadores escuchan con fervor.

Ahora además Víctor Rodríguez aporta una dosis de experiencia que puede ser muy útil para los Guillem Balcells, Jaume Casanovas, Enric Vilaró y compañía.

Víctor Rodríguez con Sergi Gómez en un Barça B-Zaragoza / Valentí Enrich

Víctor siempre ha sido un ejemplo de prudencia, educación y respeto y es el propio Jordi Pérez quién ha compartido con el grupo que el segundo entrenador no es un cualquiera.

Víctor ha llegado al Barça para ayudar a los canteranos como en su momento hicieron con él formadores de excepciòn como Sergio Lobera.

Víctor Rodríguez ganó torneos importantes en su etapa de cantrerano del Barça / Instagram

El vallesano no olvida cuando el actual Torneo Internacional La Liga FC Futures se disputó en el Palau Sant Jordi. Entonces él era jugador del Barça y no pudo ganar un campeonato que entonces tenía la denominación de Brunete.

El MVP de aquel torneo fue Ander Herrera, entonces jugador de la cantera del Zaragoza.

La ilusión de los chavales del Barça para conquistar La Liga FCFutures es enorme pero en el cuerpo técnico también se respira pasión y la llegada de Víctor Rodríguez supone un paso adelante importante.

Víctor Rodríguez ejerce como entrenador auxiliar del Sub-13 / Instagram

Su presencia es un extra para esta generación nacida en el 2013. En el curso 2012-13 Víctor debutó en Primera con el Zaragoza. 12 años después Víctor vuelve a debutar.

En este caso su rol sigue ligado al césped pero ya no como futbolista sino como formador de jugadores y personas.