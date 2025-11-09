Fútbol de fantasía en el Johan con un Barça Atlètic pletórico que golea al Torrent

Tras una mini racha de tres partidos sin ganar, Juliano Belletti decidió introducir cambios en el once titular y el resultado fue formidable. Mbacke, Roger, y Juan oxigenaron al filial y la decisión que mejor funcionó fue cambiar a Dani Rodríguez de banda. El Barça Atlètic superó al Torrent con autoridad (4-1) en un resultado corto para los méritos blaugranas.

Barça Atlètic-Torrent Segunda Federación Jornada 10 Barça Atlètic 4 1 Torrent Alineaciones Barça Atlètic Bernad, Landry (Anaya min.61) , Mbacke, Cortés, Jofre; Brian (Guille min.61) , Roger, Toni (Aziz min.84); Dani Rodríguez (Sama min.61) , Ureña (Shane min.61) y Juan Hernández Torrent Aitor Arias; Llambrich, Mejía, Olivera, Ivi; Adri Pérez, Parra (Broris min.59); Franco (Gasolina min.65) , Adrián Lois, Manu Viana (Sibille min.65) ; Raúl Caballero

El Torrent se plantó en el Johan Cruyff con un 5-4-1 defensivo en el que se priorizaba desconectar los mecanismos del Barça en el juego interior. Los de Belletti buscaban una y otra vez abrir el juego por las bandas con un Jofre incisivo por la banda izquierda y Dani inspiradísimo por el sector derecho.

Cuando Dani Rodríguez está con confianza su caudal futbolístico es imparable, el vasco es muy rápido, habilidoso, potente y solo necesita afinar en ocasiones en su toma de decisiones. Así llegó la jugada más brillante del primer período con una maniobra de crack de Dani que no aprovechó Ureña.

Juan Hernández volvió a ser titular contra el Huesca / FCB

Cuatro minutos después, Dani volvió a percutir con la misma clase y determinación y en este caso el defensa Oliveira fue el mejor aliado del Barça introduciendo en contra de su voluntad el balón en su propia portería. El gol premiaba el buen juego de un Barça Atlètic que tenía dos maneras de desequilibrar.

Dani Rodríguez completó un partidazo contra el Torrent / FCB

En la reanudación, los de Belletti pusieron una marcha más y generaron ocasiones para lograr una goleada de escándalo. En los primeros cuatro minutos del segundo tiempo el partido quedó resuelto con dos dianas blaugranas. En el minuto 47, Dani alimenta a Landry que busca un centro-chut que rechaza el portero y no desaprovecha la ocasión Ureña para marcar el segundo tanto.

El Torrent no tuvo tiempo para reaccionar y en el minuto 49 Jofre Torrents dejó el partido encarrilado. Lo mejor de la jugada fue el control genial de Toni y el chut final potente del lateral zurdo.

Ureña volvió a marcar / FCB

El Torrent buscó la reacción y el partido se abrió todavía más. Ureña perdonó el cuarto mientras que Emilio Bernad se lució con un paradón que evitaba el tanto de los visitantes con un remate a bocajarro de Caballero.

En el tramo final del partido una de las mejores noticias fue el regreso de Guille Fernández que ha dejado atrás su lesión. Toni y Sama pudieron marcar más goles pero el buen juego de los blaugranas no iba acompañado de la puntería necesaria para ampliar las diferencias.

Toni Fernández marcó un gol de crack / FCB

Toni Fernández, de menos a más, se salió en la segunda parte exhibiendo un caudal futbolístico de lujo. El de Rubí selló su clase magistral con un gol estilo Messi perfilándose desde la derecha para rematar a la escuadra. Todo un golazo que pudo ir acompañado de muchas más dianas si Ureña y Sama hubieran aprovechado las numerosas ocasiones generadas por el filial. El Torrent marcó el gol del honor en una acción aislada de Steven Sibille.

Shane Kluivert aprovechó la oportunidad para dejar muestras de su clase con un remate espléndido que rechazó la madera. Lo peor para el Barça fue el resultado ya que el número de ocasiones fue ingente para haber marcado ocho o nueve goles.