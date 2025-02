"Si yo fuera Flick no dudaría con Aleix Garrido. Es un jugador espectacular"

Además de elogiar a los canteranos que ya están consolidados en la plantilla del primer equipo, el ex entrenador del Juvenil A del Barça apuesta por Aleix Garrido como un jugador de presente y futuro para el Barça.

El 'pequeño profesor' es un jugador con grandes condiciones futbolísticas que Óscar López entiende que rendiría de maravilla en la élite.

Óscar López conoce a la perfección a Aleix Garrido ya que lo ha entrenado en el Juvenil B y en el Juvenil A. El técnico de Esplugues se deshace en elogios hacia el interior de Ripoll: "Aleix es un jugador espectacular que tiene unas condiciones brutales. El año pasado no le respetaron las lesiones pero a la que tenga un poco de continuidad, es un futbolista capaz de interpretar el juego de una manera increíble".

Óscar valora las cualidades técnicas tanto como el carácter y ascendencia del 'pequeño profesor': "Aleix no solo me gusta por lo que aporta en el campo, su importancia va más allá del juego y que es un futbolista ideal para cualquier entrenador por lo que aporta a nivel de vestuario y su habilidad para gestionar el grupo".

Pese a que desde su debut con Xavi Hernández en el campo del Elche no ha vuelto a jugar con el primer equipo Óscar López está convencido de que su momento no tardará en llegar: "Es un talento que en breve lo veremos arriba. Si yo fuera Flick no tendría ninguna duda".

Aleix Garrido es el capitán del Barça Atlètic / Valentí Enrich

Preguntado, en el programa de Sport ADN Masia, por otros jugadores con proyección del Barça Atlètic, el de Cerdanyola apuntó otros nombres sin olvidarse de Garrido:" Hay otros chicos que también tienen muy buenas condiciones. Creo que Víctor Barberá puede ser un delantero extraordinario pero sin duda de los futbolistas del B me quedaría con Aleix, es algo espectacular.

Aleix Garrido, de 20 años, ha jugado esta temporada 11 partidos con el filial sumando un gol y tres asistencias. Solo las lesiones han frenado la progresión de un jugador que juega de blaugrana desde que era benjamín.

Óscar López ha entrenado a jugadores tan importantes como Lamine, Fermín o Cubarsí, entre muchos otros. / Javier Ferrándiz

Cuestionado sobre la estima que tiene Flick en Guille y Toni , Óscar López analizó al detalle la progresión de ambos jugadores del filial: "Los primos Fernández Casino son diferentes. Guille es un jugador tiene mucho pundonor y fuerza. Sabe superar líneas en conducción al estilo Kovacic o De Jong. Es un jugador que rompe líneas muy bien. Toni es quizá un punto más creativo y técnico. Sabe interpretar muy bien las situaciones entre líneas, jugando de extremo o falso 9. Los dos tienen mucho talento pero ambos son diferentes.

Óscar López habla con conocimiento de causa. Durante seis años trabajó a destajo en la formación de talentos en La Masia.